Федеральные медучреждения в нерабочие дни продолжат оказывать неотложную помощь

Федеральные медицинские учреждения в нерабочие дни продолжат оказывать высокотехнологичную и неотложную помощь. Об этом говорится в списке решений правительства, которые опубликованы на его сайте 24 октября.

"Федеральным органам исполнительной власти, имеющим подведомственные организации, оказывающие медицинскую помощь гражданам, в том числе лицам с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, определить режим работы этих организаций в нерабочие дни, обеспечив сохранение круглосуточного режима работы в отношении организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, включая медицинскую помощь при новой коронавирусной инфекции", - говорится в списке решений, принятых на заседании кабмина 22 октября.

Сохраняется круглосуточный режим работы в отношении организаций, которые оказывают специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, включая медицинскую помощь при COVID-19.

Кроме того, федеральные медучреждения должны обеспечить прием и госпитализацию граждан для оказания им медицинской помощи в экстренной и неотложной форме, в том числе в амбулаторных условиях, а также граждан с заболеваниями при наличии показаний и невозможности переноса срока лечения, в том числе для получения высокотехнологичной медицинской помощи.