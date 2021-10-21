Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам тестирования на COVID-19

Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по вопросам тестирования на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Тематическое консультирование граждан будет проводиться по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43", - говорится в заявлении.

Позвонив на горячую линию, граждане смогут получить консультацию по вопросам, связанным с тестированием на коронавирус, срокам его выполнения и получения результатов.

Ранее Роспотребнадзор сократил в два раза срок теста на коронавирус - теперь результаты должны быть готовы в течение 24 часов после сдачи биоматериала в лабораторию.