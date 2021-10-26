В "Геликоне" представили оперу "Альфа & Омега"

Впервые в России исполняют оперу на иврите. Спектакль "Альфа & Омега" на музыку современного израильского композитора Гиля Шохата, премьеру которого из-за пандемии переносили несколько раз, в афише "Геликона" появился по инициативе худрука театра Дмитрия Бертмана, художниками выступили Павел Драгунов и Софья Тасмагамбетова из Казахстана, за дирижерский пульт встал Валерий Кирьянов.

Гиль Шохат - модная фигура современного музыкального мира Израиля. Он пианист, дирижер, руководитель фестивалей и композитор. Двадцать литографий, созданных Эдвардом Мунком в 1908 году и повествующих о первых людях на Земле, по словам композитора, подсказали ему идею оперы, где описывается любовь между Альфой и Омегой (первая и последняя буквы греческого алфавита).

Это начало и конец истории любви и взаимоотношений между мужчиной и женщиной, когда Она изменяет Ему со змием, таким образом формируя отсылку к библейскому сюжету. Соблазн зачатия и рождения существ-гибридов пробуждает в Омеге неутолимые сексуальные инстинкты, а в Альфе вызывает необузданную ревность, агрессивность, жажду преследования и мести. Авторами оперного либретто на иврите выступили два известных в Израиле поэта - Дори Манор и Анна Германн.

Гиль Шохат - автор четырех опер, и все они были уже поставлены на сцене Израильской оперы. Это "Детские мечты" на текст израильского драматурга и поэта Ханоха Левина, детская опера на тексты Вильгельма Буша "Макс и Мориц", "Мать и сын" на древние тексты о сыне воине и ожидающей его матери. Но самая известная из его опер как раз "Альфа и Омега". Она исполнялась даже в Японии, а теперь и в России.

Гиль Шохат написал ее двадцать лет назад и, по его признанию, работал над ней три года без выходных по 12 часов в день. Плодом не столько вдохновения, сколько упорного труда стала стоминутная партитура. Слушая ее, понимаешь, что вряд ли она могла бы появиться на свет, не будь на слуху произведений Дебюсси, Скрябина, Пуленка, Рихарда Штрауса, Пуччини и не только их. Словно Гиль Шохат задался целью сделать из своей партитуры коллекцию цитат и рефренов. Но вышеупомянутые композиторы уже не предъявят претензий на авторское право. И надо признать, что постановка производит впечатление творчества более изобретательного и оригинального, чем сама музыка.

Можно было бы предположить, что в день московской премьеры автор оперы захочет лично встать за дирижерский пульт. На премьеру он прибыл, но за пульт не встал. Дирижер Валерий Кирьянов был максимально корректен в исполнении. Хотя не только пение на иврите, но и очень плотная оркестровка создают певцам много трудностей.

При этом режиссерская концепция развивается в русле либретто. Все исполнители - в легких белых одеждах, основной элемент декораций - изменяющий цвет лес фаллосовидных деревьев из стеклопластика. Единственное занятие всех персонажей оперы - неустанный поиск любовных утех. Эффектнее всех, создавая визуальный каркас спектакля, работает геликоновский хор, он же кордебалет (хормейстер - Евгений Ильин, хореограф-постановщик - Эдвальд Смирнов). В целом происходящее на сцене то ли хочет казаться притчей о сотворении мира, то ли упреком - предостережением современному человечеству с его нынешней толерантностью к разного рода "извращениям".

Змея у Юлии Никаноровой - олицетворение зла, именно она склоняет к греху женщину по имени Омега (Анна Пегова), которая любила мужчину Альфу (Иван Гынгазов), но Змея разрушила идиллию. В действе участвуют сладострастные Тигр (Петр Морозов), Кабан (Георгий Екимов), Осел (Виталий Фомин) и Медведь (Дмитрий Скориков) - как четыре традиционные маски, заимствованные из комедии дель арте. На ласки Омеги претендует и Гиена (Александр Бокарев). В итоге любовных утех героиня рожает детей - гибридов... Ощущение, что авторы оперы сознательно педалируют мысль о животном геноме человека.

То ли притча о сотворении мира, то ли упрек и предостережение современному человечеству с его толерантностью

Театр понес титанический труд, освоив этот эксклюзивный материал, но событие оказалось куда более светским, нежели художественным. Гостей премьерной серии спектаклей, которая продлится до 31 октября, ждет небольшая выставка "Марк Шагал. Проекция во времени". Картины - из частной коллекции, выставляются впервые, и 22 графические работы Михаила Молочникова.