Психолог Инна Хамитова - о том, что сегодня значит быть отцом

Есть ли у нас - россиян, белорусов и вообще жителей стран бывшего СССР - некий общий образ отца?

Инна Хамитова: Мы живем в такое время, когда образ отца в обществе пересматривается. И связано это с изменениями, происходящими в мире и в семье. Во времена СССР был больше распространен авторитарный тип семьи. Семья ведь воспроизводит структуру государства. Что такое авторитарная семья? Когда родители - безусловно главные, дети лишь подчиняются. Воспитание строится на авторитете родителей, особенно отца. От него в то время требовалось выдавать некое итоговое решение и обеспечивать семью. И хотя в реальности, как правило, отношения были симметричны, работали оба, но существовал устойчивый стереотип: "женщина - хранительница очага, мужчина - добытчик, он в доме главный".

Модель семьи была такова: добрая теплая мама и папа, которого мало видели, но могли бояться, в лучшем случае уважать. Отец часто оказывался мало вовлечен в семью. Соответственно, отличалось воспитание мальчиков и девочек.

А что мы наблюдаем сейчас?

Инна Хамитова: Безусловно, все сильно меняется. Мужчины открывают для себя прелесть отцовства, понимают, что иметь контакт со своим ребенком очень приятно. Сейчас появилось уже второе поколение таких мужчин. Это тридцатилетние - у них теплые отношения с родителями и уже есть дети. Думаю, это обусловлено прежде всего демократическим воспитанием, пришедшим на смену авторитарному после 90-х.

Многие отцы во время вынужденной изоляции как будто заново "открыли" для себя своих детей... и жен

По данным опроса ВЦИОМ, одним из главных качеств отца россияне назвали его активное участие в жизни детей (так ответили 34% женщин и 24% мужчин).

Инна Хамитова: Если выйти в выходные на детскую площадку, бросается в глаза, сколько там даже не пар, а молодых пап. То, что раньше требовалось лишь от женщины, как будто все родительство ограничивалось материнством, сейчас начинает в равной мере относиться и к отцам. Мы все чаще видим, что ребенок может обращаться не только к маме, но и к папе и не будет отвергнут. Отец может говорить о чувствах и дает обратную связь, то есть отзывчив. Он в курсе детских дел. Это называется осознанным отцовством.

Мне кажется, что новое поколение отцов берет пример со своих жен.

Инна Хамитова: Я бы не сказала, что женщины задают направление, а мужчины ведомы. Потому что мы все чаще видим мужчин, которые едва ли не с большей радостью, чем матери, открывают для себя радость отцовства. Видим пап, которые, не стесняясь, носят младенцев в переноске на груди. Завязывают бантики дочерям, утешают. Современные молодые родители гораздо более чувственные и чувствительные. Это более свободное поколение. Причем я говорю не только про ответственность, а именно про удовольствие, которое появилось в отношении отцов к детям. Конечно, вовлеченные отцы были и раньше, но тогда они являлись скорее исключением. Сейчас же мы говорим о тенденции.

Можно назвать это некой "новой мужественностью"?

Инна Хамитова: Да, понимание мужественности меняется. От мужчин уже не требуется лишь уходить на работу и "приносить добычу". Все больше женщин ожидают от своих партнеров, что те будут интересны им эмоционально, интеллектуально, сексуально, ну, и будут теплыми, отзывчивыми и вовлеченными в воспитание отцами. Меняется и стиль воспитания детей, уходят стереотипы.

Среди моих знакомых появилась пара, где отец ушел в отпуск по уходу за ребенком. Но - только одна. Хотя эта возможность оговорена и в российском, и в белорусском законодательствах.

Инна Хамитова: Пока в России только около 2% отцов пользуются ею. Хотя в мире ситуация уже другая, логика такова: кто меньше зарабатывает, тот и идет в отпуск. У нас очень малое количество отцов берет отпуск по уходу за ребенком, но 10 лет назад их и вовсе было всего 0,5%. Зато сейчас многие папы берут просто очередной отпуск под рождение ребенка и участвуют во всем уже с первых дней его жизни - это вызывает уважение.

Пришедшие в нашу жизнь изоляция и локдауны не несут чего-то принципиально нового для мам. А как на папах сказывается изоляция вместе с детьми?

Инна Хамитова: Пандемия не могла не отразиться на семье. Но мы видим две тенденции. С одной стороны, это волна разводов, с другой - беби-бум. Среди пап на удаленке тоже можно увидеть два вида реакции. Первая - когда совместное пребывание круглые сутки вызвало реакцию типа "с какой стати вы меня трогаете, у меня вообще-то работа". И вторая заметная тенденция - папы, которые вышли к детям из своего укрытия. Важно, что чем больше были вовлечены отцы в воспитание детей ранее, тем крепче становилась жизнь пары в пандемию. Удивительно: речь идет про родительство, но укрепляется супружество. Многие отцы "открыли" для себя своих детей... и жен.

По данным соцопросов, женщины чаще отмечают заботливое, уважительное отношение к матери ребенка как одно из важнейших качеств отца.

Инна Хамитова: Ребенок учится любить именно в семье. И когда между супругами есть любовь и уважение - это лучшее, что можно сделать для своих детей. Ребенку важно видеть, что его родители - близкие люди, что они разговаривают друг с другом, обнимаются, что есть еще что-то между ними, куда его не пускают. Иначе ему будет казаться, что семья держится только на нем.

Развод очень сильно подрывает психологическое благополучие ребенка?

Инна Хамитова: Травма развода в том, что у ребенка был один мир и этот мир рухнул. Но мы, родители, можем сделать так, чтобы травма не просто прошла бесследно, а еще и чтобы ребенок получил определенный бонус! Если он поймет, что раньше папа с мамой жили вместе и были несчастны, а сейчас живут порознь и каждый счастлив, то увидит, что люди могут жить и так, и так. Другое дело, что родители, разводясь, часто начинают увлеченно воевать друг с другом, превращая ребенка в поле боя. Именно это травмирует.

А как вы относитесь к новому празднику, Дню отца?

Инна Хамитова: Думаю, он появился не просто так. Мы действительно перестаем видеть отца только в роли защитника Отечества. Недаром раньше "мужским" праздником считался только день 23 февраля. Наверное, пришло время создавать новые праздники. Увы, не все готовы к осознанному отцовству. Есть мужчины, которые гордо заявляют, что они этакие "волки-одиночки", не принимают участия в воспитании, не заботятся о семье, о детях. Не стесняются признаваться, что уклоняются от выплаты алиментов. Но в обществе к этому больше не относятся как к норме. Безусловно, происходит гуманизация общества. И вся новая этика, по сути дела, - от гуманизации. Мы в целом больше начинаем ценить человеческие качества, чувства. И перестаем относиться к мужчине просто как к добытчику, как к кошельку. Нам важно, что он чувствует и как проявляет свои чувства.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Инна Хамитова - психотерапевт, специалист в области семейных отношений. Автор множества статей и соавтор ряда книг по семейной психотерапии. Директор и соучредитель Центра системной семейной терапии.