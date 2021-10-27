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27.10.2021 15:22
Рубрика: ПДД

В Москве повысили скорость на трех магистралях

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На трех магистралях Москвы со среды, 27 октября, увеличили разрешенную скорость, сообщает Telegram-канал городского департамента транспорта.

Фото: Пресс-служба ГИБДД Москвы.
Камеры начали штрафовать за движение между полос

В частности, на участке Ленинградского шоссе между Шереметьевским и МКАД разрешенная скорость увеличена с 60 до 70 км/ч. На проспекте Генерала Дорохова - с 60 до 80 км/ч. А на Северо-Восточной хорде, где были участки с лимитами 60 и 80 км/ч, теперь можно разгоняться до 90 км/ч.

Столичные власти приняли такое решение по итогам анализа ситуации на вылетных магистралях. На участках, где повышен скоростной лимит, нет пересечения с пешеходными переходами, поэтому разгон потока выглядит оптимально и безопасно. К тому же, по оценкам Дептранса, это снизит количество "случайных" штрафов на 20%. Ведь нередко водители на пустых дорогах неосознанно превышают скоростной лимит, теперь таких случаев будет меньше.