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27.10.2021 22:48
Рубрика: Экономика

"Газпром" обсудил с делегацией из Молдавии условия нового контракта

Текст: Александра Воздвиженская

27 октября состоялся очередной раунд переговоров между российской и молдавской сторонами об условиях нового, еще не заключенного контракта на поставку газа. Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома".

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Встреча, как и ожидалось, прошла в Санкт-Петербурге, в ней участвовали глава "Газпрома" Алексей Миллер, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну и глава Moldovagaz Вадим Чебан. Итоги переговоров пока не разглашаются.

Молдавия - относительно небольшой потребитель российского газа, на ее долю приходится около трех миллиардов кубометров экспортного российского топлива. Сейчас между "Газпромом" и Moldovagaz действует продленный на месяц (до 1 ноября) контракт на поставку газа, однако его объемы ограничены, а цена поставок стала выше.

Российская сторона ранее выдвинула ряд условий для заключения нового контракта, среди них - погашение долга за уже поставленный газ, однако до сих пор Молдавия не признавала сумму долга, озвученную "Газпромом".

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Пока идут переговоры, Молдавия закупает газ через свою госкомпанию Energocom, которая каждый день объявляет тендеры на закупку небольших объемов для поддержания давления в газотранспортной системе. За последние трое суток тендеры выигрывали польская PGNiG, голландская Vitol и швейцарская DXT Commodities.

Незадолго до очередного раунда переговоров с "Газпромом" стало известно, что Молдавия получит от Евросоюза 60 миллионов евро помощи для преодоления последствий энергокризиса. Речь идет об оплате тех объемов газа, которые страна покупает у альтернативных "Газпрому" поставщиков, пишет ТАСС. Стоимость тысячи кубометров в этом случае превышает тысячу долларов, что выше цены российского газа.

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