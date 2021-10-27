"Газпром" обсудил с делегацией из Молдавии условия нового контракта

27 октября состоялся очередной раунд переговоров между российской и молдавской сторонами об условиях нового, еще не заключенного контракта на поставку газа. Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома".

Встреча, как и ожидалось, прошла в Санкт-Петербурге, в ней участвовали глава "Газпрома" Алексей Миллер, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну и глава Moldovagaz Вадим Чебан. Итоги переговоров пока не разглашаются.

Молдавия - относительно небольшой потребитель российского газа, на ее долю приходится около трех миллиардов кубометров экспортного российского топлива. Сейчас между "Газпромом" и Moldovagaz действует продленный на месяц (до 1 ноября) контракт на поставку газа, однако его объемы ограничены, а цена поставок стала выше.

Российская сторона ранее выдвинула ряд условий для заключения нового контракта, среди них - погашение долга за уже поставленный газ, однако до сих пор Молдавия не признавала сумму долга, озвученную "Газпромом".

Пока идут переговоры, Молдавия закупает газ через свою госкомпанию Energocom, которая каждый день объявляет тендеры на закупку небольших объемов для поддержания давления в газотранспортной системе. За последние трое суток тендеры выигрывали польская PGNiG, голландская Vitol и швейцарская DXT Commodities.

Незадолго до очередного раунда переговоров с "Газпромом" стало известно, что Молдавия получит от Евросоюза 60 миллионов евро помощи для преодоления последствий энергокризиса. Речь идет об оплате тех объемов газа, которые страна покупает у альтернативных "Газпрому" поставщиков, пишет ТАСС. Стоимость тысячи кубометров в этом случае превышает тысячу долларов, что выше цены российского газа.