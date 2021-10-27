В Петербурге отпустили из-под стражи вдову расчлененного рэпера Картрайта

В Петербурге под домашний арест отпустили Марину Кохал, вдову рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко). Причины смерти музыканта до сих пор не установлены, но вдову обвиняют в убийстве, сама Кохал подтверждает только факт того, что расчленила тело своего супруга.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, следствие значительно затянулось. На судебном заседании адвокаты Кохал говорили о том, что за восемь месяцев с вдовой не было проведено ни одного следственного действия.

Если адвокаты просили для своей подзащитной домашний арест или любую другую более мягкую меру пресечения, то представитель прокуратуры, наоборот, настаивал на продолжении нахождения под стражей.

Напомним, по версии следствия, Юшко был убит неустановленным способом, а потом Кохал расчленила его тело, чтобы скрыть следы преступления. Сама вдова заявляла, что муж умер сам из-за злоупотребления наркотиками, а она расчленила его тело, чтобы скрыть смерть супруга от фанатов.

В следствии склоняются к версии, что для причинения смерти Юшко использовался укол медицинского препарата. Но доказательств этому пока не имеется. Более того, судмедэксперты нашли не все органы погибшего рэпера и представители обвинения считают, что Кохал утаивает их местонахождение. Сама вдова на заседании заявила, что этот вопрос ей никто не задавал.

Проанализировав доводы сторон, суд постановил отпустить Кохал под домашний арест. Она будет проживать по месту прописки своей матери, которая, к слову, тоже проходит подозреваемой по этому делу.

Кохал отпустили прямо в зале суда. Вдова не смогла скрыть слез и сразу бросилась обнимать своих адвокатов.