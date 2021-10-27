Сенатор: Контроль за газоснабжающим организациями усилят

Сенаторы обратили внимание профильных министерств на недостатки в законодательстве по контролю за работой газоснабжающих организаций, заявил "Российской газете" заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что с начала осени в России произошло около 20 взрывов газовоздушной смеси. Из них пять - с 25 по 27 октября: в Улан-Удэ, Видном, Набережных Челнах, Балтийске и Красногорске.

"Есть несколько инициатив по изменениям в законодательство, сейчас мы обратили на это внимание министерств, которые курируют эту сферу - Минстроя и Минэнерго, направили им соответствующие предложения. Думаю, в скором времени будет ужесточение контроля над организациями, которые проводят техническое обслуживание газового оборудования", - сказал Абрамов.

По его мнению, в первую очередь необходимо урегулировать вопрос технического обслуживания газового оборудования.

"В 2007 году эту составляющую убрали из тарифа на газ, мы вышли на свободный рынок. В результате того, что плохо налажен контроль за этими организациями, не все добросовестно относятся к своим обязанностям, некоторые надлежащим образом не проводят обслуживание сетей", - продолжил сенатор.

По его оценке, одна из главных ошибок, которая в итоге приводит трагедиям, состоит в том, что главным критерием при выборе поставщика этих услуг является цена. "Стоимость уменьшается, из-за этого страдает и качество работы", - добавил он.

Также парламентарий обратил внимание на норму, по которой даже в одном доме квартиры могут обслуживать разные компании.

"Здесь у нас существует единое мнение - этим должна заниматься одна компания", - подчеркнул сенатор.

Кроме того, стоит вопрос о лицензировании газоснабжающих организаций. "Они должны проходить тщательный контроль, потому что здесь вопросы безопасности", - добавил Иван Абрамов.

Еще одна проблема - в отсутствии нормальной вентиляции в помещениях, например, из-за незаконной планировки.

"Многие помещения не соответствуют требованиям по вентилированию, поэтому газ может в них скапливаться. Легкомысленное отношение и безнаказанность и приводит к человеческим жертвам", - заключил замглавы экономического комитета СФ.