В российских банках начали расти ставки по вкладам. Это происходит после повышения ЦБ ключевой ставки. Среди кредитных организаций, уже увеличивших ставки по вкладам, Росбанк, "Дом.РФ", "Почта Банк" и Новикомбанк, сообщает РИА Новости.

Клиенты Росбанка с 25 октября получают дополнительные 2,5% с к основной ставке в 7,5% годовых. В банке "Дом.РФ" ставки выросли от 0,4 до 1,5%. А "Почта Банк" повысил ставки до 8% годовых. Новикомбанк поднял доходность вкладов на 0,75%. ПСБ повысил ставки по вкладам на 0,40-0,45 п.п.

Также сообщается, что скоро повысят ставки "Абсолют Банк", Совкомбанк и "Зенит".

Банк России повысил ключевую ставку до 7,5% годовых 22 октября. И, как заявила тогда глава Банка России Эльвира Набиуллина, ставки по банковским вкладам пока недостаточно привлекательны для россиян. Между тем, аналитики не исключают и дальнейший рост ключевой ставки ЦБ.