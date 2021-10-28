"Бэби-Tucson": в Hyundai рассказали, когда представят обновленную Creta

Индонезийское подразделение Hyundai продолжает снабжать информацией о важной новинке для местного рынка: кроссовере Hyundai Creta, который дебютирует с обновлённой внешностью в стиле Tucson.

Новая Creta станет первой моделью первого в Юго-Восточной Азии завода Hyundai. Изменения в дизайне в отличие от второй генерации модели, представленной в России, заключаются лишь в дизайне передней части, как у старшего SUV в линейке марки. Характерными особенностями являются решётка радиатора и фары, представляющие единый элемент.

Линейка двигателей вряд ли будет уникальной. Скорее всего, в неё войдут уже знакомые атмосферные бензиновый и дизельный моторы объёмом 1.5 литра и турбированный 140-сильный агрегат. Коробки передач представлены МКП, вариатором и "роботом" с двумя сцеплениями.

Интересно, что индонезийскому Hyundai Creta прочат 7-местный вариант, но со стандартной длиной колёсной базы, а не как у дебютировавшего на днях Creta Grand.

Премьера "бэби-Tucson" состоится 11 ноября на автосалоне GIIAS (Gaikindo Indonesia International Auto Show). В следующем году аналогичный рестайлинг может получить индийская спецификация кроссовера.

Между тем, в России Creta пережила пересмотр комплектаций и очередное повышение цен на 40-50 тысяч рублей в зависимости от версии исполнения.