Постановление губернатора Тверской области от 27 октября 2021 года № 64-пг "О мерах по противодействию распространению на территории Тверской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях профилактики и предотвращения распространения на территории Тверской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и законом Тверской области от 30.07.1998 № 26-ОЗ-2 "О защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг "О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области" постановляю:

1. Запретить на территории Тверской области до отмены данных мер в установленном порядке:

1) проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления;

2) осуществление деятельности ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов;

3) курение с использованием кальяна в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) и иных общественных местах при оказании услуг организациями всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями, в том числе при оказании услуг общественного питания.

2. Допускается:

1) проведение спортивных, зрелищных, физкультурных, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, мероприятий в сфере туризма, публичных и иных массовых мероприятий и посещение их гражданами при соблюдении следующих условий:

численность участников и зрителей не должна превышать 500 человек;

трибуны и зрительские места заполняются не более чем на 50 процентов от установленной вместительности помещения (объекта);

используется рассадка зрителей (посетителей) с интервалом не менее чем через одно посадочное место;

2) работа ярмарок при обеспечении организатором (администратором) и участниками ярмарки (помимо условий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления) постоянного наличия дезинфицирующих средств для обработки рук, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - инфекция), для использования посетителями при входе на территорию ярмарки, при подходе к торговым местам;

3) проведение публичных слушаний, публичных обсуждений, общественных обсуждений с участием граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тверской области, а также общих собраний (конференций, съездов) сотрудников (членов, коллективов) организаций (объединений граждан) при соблюдении следующих условий:

места для участников заполняются не более чем на 50 процентов от установленной вместительности помещения (объекта);

используется рассадка участников с интервалом не менее чем через одно посадочное место.

3. Установить следующие условия осуществления деятельности отдельными организациями, индивидуальными предпринимателями, предприятиями, объектами, а также оказания отдельных услуг (помимо условий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления):

1) осуществление медицинской деятельности допускается при условии обеспечения:

соблюдения в зданиях, строениях, сооружениях и (или) помещениях, предназначенных для осуществления медицинской деятельности, санитарно-эпидемического режима в связи с распространением инфекции, использования работниками и посетителями (пациентами) средств индивидуальной защиты органов дыхания от инфекции (гигиенических, защитных масок, респираторов или иных средств, обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания), а также определения работника, ответственного за контроль за соблюдением санитарно-эпидемического режима и использованием средств индивидуальной защиты;

измерения температуры тела посетителей (пациентов) при входе в здания, строения, сооружения и (или) помещения, предназначенные для осуществления медицинской деятельности, с целью выявления лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания и принятия необходимых мер;

2) осуществление деятельности предприятий общественного питания (предприятий питания) допускается при условии обеспечения:

измерения температуры тела посетителей при входе в предприятие общественного питания (предприятие питания) и отказа в допуске посетителям с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания;

допуска в предприятие общественного питания (предприятие питания) посетителей, использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания от инфекции (гигиенические, защитные маски, респираторы или иные средства, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания);

предоставления посетителям при входе в предприятие общественного питания (предприятие питания) средств индивидуальной защиты органов дыхания от инфекции (гигиенических, защитных масок, респираторов или иных средств, обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания) в случае отсутствия у них указанных средств защиты;

постоянного использования в зале(-ах) предприятия общественного питания, предприятия питания (зале(-ах) обслуживания) соответствующего режиму инфекции оборудования по обеззараживанию воздуха в количестве единиц, соответствующем площади зала и техническим характеристикам оборудования;

социальной дистанции между посетителями не менее 1,5 метра путем соответствующей расстановки столов и (или) установки защитных экранов, перегородок, нанесения специальной разметки;

3) осуществление деятельности кинотеатров, театров, цирка, филармонии, кинозалов и концертных залов, организаций культуры, культурно-развлекательных, развлекательных и иных досуговых организаций и посещение их гражданами допускаются при соблюдении следующих условий:

зрительские места заполняются не более чем на 50 процентов от установленной вместительности зала (помещения);

используется рассадка зрителей (посетителей) с интервалом не менее чем через одно посадочное место;

4) осуществление деятельности боулинг-центров допускается при условии обязательного проведения после каждой игры дезинфекции шаров для боулинга с использованием дезинфицирующих средств, соответствующих режиму инфекции;

5) осуществление деятельности развлекательных центров, компьютерных клубов, детских игровых комнат и посещение их гражданами допускаются при условии заполнения посетителями не более чем на 50 процентов от установленной вместительности объекта (помещения).

4. Установить, что функционирование (деятельность) организаций, индивидуальных предпринимателей, предприятий, объектов, а также выполнение работ, оказание услуг на территории Тверской области осуществляются при условии обеспечения:

1) ежедневного измерения температуры тела работников до начала рабочего времени (смены) при входе в соответствующую организацию (на предприятие, объект) и в течение рабочего времени (смены) (по показаниям) бесконтактным способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания;

2) ежедневного проведения дезинфекции помещений в соответствующей организации (на предприятии, объекте), контактных поверхностей (мебели, оборудования и других) и обеззараживания воздуха в помещениях организации (предприятия, объекта) с использованием дезинфицирующих средств и оборудования, соответствующих режиму инфекции;

3) постоянного использования работниками во время нахождения в организации (на предприятии, объекте), выполнения работ, оказания услуг средств индивидуальной защиты органов дыхания от инфекции (гигиенических, защитных масок, респираторов или иных средств, обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания) и дезинфицирующих средств для обработки рук, соответствующих режиму инфекции;

4) соблюдения работниками и посетителями соответствующей организации (предприятия, объекта), потребителями работ, услуг социальной дистанции до других граждан, в том числе путем нанесения специальной разметки и (или) установления специального режима допуска (нахождения) граждан в здания, строения, сооружения (помещения в них), на соответствующую используемую территорию (включая прилегающую территорию), с учетом технологических, организационных и иных особенностей функционирования организации (предприятия, объекта), выполнения работ, оказания услуг;

5) постоянного наличия дезинфицирующих средств для обработки рук, соответствующих режиму инфекции, для использования посетителями, потребителями работ, услуг при входе в соответствующую организацию (на предприятие, объект);

6) перевода максимально возможного количества работников, осуществляющих свою трудовую деятельность, на дистанционный (удаленный) режим работы или на надомный труд, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный способ выполнения работ, оказания услуг с учетом должностных обязанностей работников и (или) технологических, организационных и иных особенностей функционирования соответствующей организации (предприятия, объекта), выполнения работ, оказания услуг.

5. Обязать:

1) граждан, находящихся на территории Тверской области:

соблюдать социальную дистанцию до других граждан при нахождении на железнодорожных вокзалах, станциях, автовокзалах, автостанциях, пассажирских платформах, надземных и в подземных переходах через железнодорожные пути, в административно-деловых центрах, торговых центрах (комплексах), объектах розничной торговли, организациях культуры, зданиях, строениях, сооружениях и (или) помещениях, предназначенных для осуществления медицинской деятельности, зданиях (помещениях), в которых осуществляют свою деятельность мировые судьи Тверской области, в иных объектах;

соблюдать установленный в соответствующих организациях (на предприятиях, объектах) специальный режим допуска (нахождения) граждан;

проходить измерение (контроль) температуры тела по прибытии железнодорожным транспортом на территорию города Твери через железнодорожный вокзал "Тверь", на территорию города Кимры через железнодорожную станцию "Савелово", на территорию города Конаково через железнодорожную станцию "Конаково ГРЭС" с применением установленных (имеющихся) на указанных вокзале и станциях аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом (электронные, инфракрасные термометры, тепловизоры);

проходить измерение (контроль) температуры тела по прибытии автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Тверской области (в пригородном, междугородном сообщениях) или по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок на конечный остановочный пункт "Автовокзал Тверь" в городе Твери, а также перед отправлением с начального остановочного пункта "Автовокзал Тверь" в городе Твери автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Тверской области (в пригородном, междугородном сообщениях) или по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок с применением установленных (имеющихся) на указанном остановочном пункте аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом (электронные, инфракрасные термометры, тепловизоры);

оставаться по месту жительства (пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в соответствующую медицинскую организацию при появлении первых признаков респираторной инфекции;

соблюдать постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о нахождении в режиме изоляции по месту жительства (пребывания);

2) организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в административно-деловых центрах, торговых центрах (комплексах), объектах розничной торговли, организациях культуры, зданиях, строениях, сооружениях и (или) помещениях, предназначенных для осуществления медицинской деятельности, обеспечивать постоянное наличие дезинфицирующих средств для обработки рук, соответствующих режиму инфекции, для использования посетителями при входе в соответствующие центры (комплексы), объекты, организации, здания, строения, сооружения, помещения;

3) организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Тверской области розничную торговлю и (или) организацию в торговых центрах (комплексах) розничной торговли, обеспечивать соблюдение гражданами (в том числе работниками) требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания от инфекции (гигиенических, защитных масок, респираторов или иных средств, обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания), социальной дистанции до других граждан, в том числе путем нанесения специальной разметки и (или) установления специального режима допуска (нахождения) граждан в здания, строения, сооружения (помещения в них), на соответствующую используемую территорию (включая прилегающую территорию), с учетом технологических, организационных и иных особенностей функционирования соответствующих объектов розничной торговли, торговых центров (комплексов).

6. Признать необходимым:

1) гражданам в возрасте старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию против инфекции, гражданам, имеющим заболевания, перечень которых утвержден Министерством здравоохранения Тверской области (далее -заболевания), не прошедшим вакцинацию против инфекции, не покидать места жительства (пребывания), за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью;

прямой угрозы жизни и (или) здоровью;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг;

выноса твердых коммунальных отходов до ближайшего места накопления отходов;

выгула домашних животных;

пеших прогулок, занятий физической культурой и (или) спортом на открытом воздухе;

следования к месту жительства (пребывания) в другой субъект Российской Федерации;

2) гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

7. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям:

1) перевод на дистанционный (удаленный) режим работы или на надомный труд работников (на дистанционный способ выполнения работ, оказания услуг исполнителей по гражданско-правовым договорам) в возрасте старше 60 лет, а также работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), имеющих заболевания, в течение 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний к вакцинации против инфекции) и формирования иммунитета;

2) перевод на дистанционный (удаленный) режим работы или на надомный труд работников (на дистанционный способ выполнения работ, оказания услуг исполнителей по гражданско-правовым договорам), имеющих заболевания (в случае наличия медицинских противопоказаний к вакцинации против инфекции);

3) освобождение от работы в течение 2 дней с сохранением заработной платы работников при вакцинации против инфекции.

8. Министерству промышленности и торговли Тверской области во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (по согласованию) организовывать выполнение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и торговли, требований настоящего постановления.

9. Рекомендовать:

1) Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тверской области, Линейному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации на станции Тверь, Линейному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации на станции Бологое совместно с исполнительными органами государственной власти Тверской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области в соответствии с их компетенцией осуществлять постоянный контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных настоящим постановлением;

2) органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской области организовать проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на профилактику инфекции, в том числе принять меры по выполнению рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

10. В целях реализации постановления Главного государственного санитарного врача по Тверской области от 18.06.2021 № 1 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" (далее - постановление Главного государственного санитарного врача по Тверской области № 1):

1) Министерству Тверской области по обеспечению контрольных функций совместно с иными исполнительными органами государственной власти Тверской области обеспечивать контроль за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями требований постановления Главного государственного санитарного врача по Тверской области № 1;

2) Министерству здравоохранения Тверской области:

определять потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований постановления Главного государственного санитарного врача по Тверской области № 1;

обеспечивать еженедельное представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области информации о проведении профилактических прививок в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по Тверской области № 1;

3) аппарату Правительства Тверской области совместно с исполнительными органами государственной власти Тверской области обеспечивать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики инфекции как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя







