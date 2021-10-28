В Беларуси начался оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил

Оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил Беларуси на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области объявил в четверг министр обороны РБ генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Цель сбора, сообщили в оборонном ведомстве, в котором принимают участие командиры и начальники штабов соединений и воинских частей, - выработка единых подходов к обучению должностных лиц, организации повседневной деятельности в ходе решения поставленных задач в новом учебном году.

Мероприятие, уточняет БЕЛТА, проходит в два этапа. В ходе первого - практического - участники знакомятся с наиболее проблемными вопросами подготовки по предназначению и других направлений повседневной деятельности войск, выявленными в течение учебного года и различными вариантами их решения.

Планом военного сбора предусмотрено также ознакомление с особенностями организации тылового обеспечения подразделений в различных условиях, особенностями действий специальных подразделений, функционированием системы охраны и обороны различных объектов и другими вопросами жизнедеятельности войск.

В ходе второго этапа предусматривается выработка единого понимания общего порядка организации и проведения мероприятий подготовки органов военного управления. Кроме того, запланировано заседание коллегии Министерства обороны, на котором будут подведены итоги подготовки ВС в 2020/2021 учебном году, а также поставлены задачи на следующий год, информирует агентство.