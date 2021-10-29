АвтоВАЗ заработал на полную мощность: в сутки выпускают по 600 Lada Granta

29 октября 2021 года сборочный линии АвтоВАЗа в Тольятти работают в две смены с максимально возможной загрузкой. Такой режим сохранится на ближайшие несколько дней.

За две смены, по информации Avtograd news, планируется выпустить 680 автомобилей на платформе B0: Lada Largus, Lada Xray, Renault Sandero, Renault Logan. СКП Kalina, согласно плану, должна выпустить не менее 600 автомобилей семейства Lada Granta. На линии, выпускающей Lada Niva Legend и Niva Travel, соберут около 280 внедорожников - это самое стабильное производство АвтоВАЗа, но несмотря на это завод не успевает отрабатывать заказы, поэтому их приём временно приостановлен.

Заданный темп выпуска автомобилей сохранится на АвтоВАЗе 1, 2 и 3 ноября, однако третьего числа рабочие смены в преддверии праздника будут на час короче.

Напомним, АвтоВАЗ относится к системообразующим предприятиям, поэтому продолжает работу несмотря на объявленные с целью предотвращения роста заболеваемости коронавирусом выходные по всей стране.