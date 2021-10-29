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29.10.2021 11:25
Рубрика: В мире

Молдавия отказалась выдать России обвиняемых в выводе свыше 500 млрд рублей

Текст: Наталья Козлова
Молдавия отказалась выдать нашей стране россиян, которые смогли вывести из России больше 500 миллиардов рублей. Уголовное дело об этом мошенничестве расследуется в Следственном департаменте МВД России. Фигуранты дела - Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон и Ренато Усатый. Эти трое обвиняются в руководстве и участии в международном преступном сообществе и выводе из Российской Федерации "путем незаконных валютных операций" более 500 миллиардов рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вот что уже выяснило наше следствие. С июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского банка АО КБ "Молдиндконбанк" Вячеслав Платон вместе с бывшим председателем Демократической партии Молдовы и бывшим депутатом двух созывов парламента этой страны Владимиром Плахотнюком, а также с Александром Коркиным, у которого были солидные коррупционные и деловые связи в банковской сфере, придумали механизм вывода из финансовой системы Российской Федерации денег клиентов.

Фото: Пресс-служба Тверского суда/ ТАСС
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Для реализации своего плана они привлекли молдавского политика, гражданина России Ренато Усатого, человека с большими финансово-политическим ресурсом в Республике Молдова. В компанию вошли и фактические владельцы нескольких российских банков - Олег Власов, Александр Григорьев и Олег Кузьмин. Эти трое, как говорит следствие, предоставили свои кредитные учреждения в качестве инструмента совершения преступления. В преступную группу вошли и руководители казначейств банков Ринат Юсупов и Винера Шарипова, а также юристы Алексей Соболев и Лев Пахомов.

"Все эти граждане вместе с директором казначейства АО КБ "Молдиндконбанк" Еленой Платон при помощи фиктивных документов валютного контроля обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов долларов США и евро на банковские счета нерезидента - АО КБ "Молдиндконбанк",- объясняют в МВД.

Следователем Следственного департамента МВД России Владимиру Плахотнюку, Вячеславу Платону и Ренато Усатому было заочно предъявлено обвинение по статьям 210 и 193 Уголовного кодекса РФ - руководство и участие в международном преступном сообществе и совершение незаконных валютных операций с нерезидентами.

Их заочно арестовал Тверской судом Москвы, и они были объявлены в международный розыск.

Следственный департамент МВД РФ через Генпрокуратуру России обратился с запросами об экстрадиции Владимира Плахотнюка, Вячеслава Платона и Ренато Усатого, которые являются гражданами как Российской Федерации, так и Республики Молдова. Но Генеральной прокуратурой Республики Молдова нам в этом было отказано.

Но несмотря на отказ, в МВД говорят, что уголовное преследование Владимира Плахотнюка, Вячеслава Платона и Ренато Усатого продолжается, "российскими правоохранительными органами проводятся оперативно-розыскные мероприятия в рамках международного розыска указанных лиц". В нашей стране этим гражданам грозит до 20 лет.

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Это уголовное дело - только одно из аналогичных дел о выводе огромных сумм за границу. На сегодняшний день Следственным департаментом МВД России завершено расследование пяти уголовных дел о выводе из России через незаконные валютные операции более 173 миллиардов рублей.

Приговорами Тверского и Пресненского судов Москвы Олегу Кузьмину, Александру Григорьеву и Елене Платон, с которыми заключены досудебные соглашения, назначено от 9 до 12 лет в колонии строгого и общего режимов и конфискацией имущества. Приговоры вступили в законную силу.

Уголовные дела против Александра Коркина, Алексея Соболева, Льва Пахомова, Олега Власова, Рината Юсупова и Винеры Шариповой еще рассматриваются в Тверском и Преображенском судах Москвы.

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