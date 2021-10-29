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Опубликован тизер триллера с Оливией Колман и Дэвидом Тьюлисом

Новости
    29.10.2021, 16:31
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ Sky TV Фото: youtube.com/ Sky TV
Фото: youtube.com/ Sky TV

Компания Sky выложила тизер мини-сериала Landscapers с Оливией Колман ("Убийство на пляже", "Корона" , "Фаворитка") и Дэвидом Тьюлисом (Ремусом Люпином во франшизе о Гарри Поттере) в главных ролях.

Фото: kinopoisk.ru
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Сюжет четырехсерийного проекта основан на реальных событиях - любящие супруги Сьюзан и Кристофер Эдвардс обвиняются в убийстве родителей Сьюзан. Убийство случилось за некоторое время до того, как факт их смерти привлек внимание правоохранительных органов. В ходе осуществления следственных мероприятий была обнаружена страшная улика - неизвестное захоронение на приусадебном участке Эдвардсов. В фокусе сериала - распутывание личных драм и мотивов преступления (с непременными флэшбеками), а также процессуальная сторона дела.

Режиссером сериала стал Уилл Шарп, недавно работавший вместе с Колман в рамках создания байопика о художнике Луисе Уэйне "Кошачьи миры Луиса Уэйна" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, а продюсированием занялась группа, причастная к созданию сериала "Чернобыль" .

Премьера намечена на 6 декабря 2021 года.

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