Опубликован тизер триллера с Оливией Колман и Дэвидом Тьюлисом

Компания Sky выложила тизер мини-сериала Landscapers с Оливией Колман ("Убийство на пляже", "Корона" , "Фаворитка") и Дэвидом Тьюлисом (Ремусом Люпином во франшизе о Гарри Поттере) в главных ролях.

Сюжет четырехсерийного проекта основан на реальных событиях - любящие супруги Сьюзан и Кристофер Эдвардс обвиняются в убийстве родителей Сьюзан. Убийство случилось за некоторое время до того, как факт их смерти привлек внимание правоохранительных органов. В ходе осуществления следственных мероприятий была обнаружена страшная улика - неизвестное захоронение на приусадебном участке Эдвардсов. В фокусе сериала - распутывание личных драм и мотивов преступления (с непременными флэшбеками), а также процессуальная сторона дела.

Режиссером сериала стал Уилл Шарп, недавно работавший вместе с Колман в рамках создания байопика о художнике Луисе Уэйне "Кошачьи миры Луиса Уэйна" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, а продюсированием занялась группа, причастная к созданию сериала "Чернобыль" .

Премьера намечена на 6 декабря 2021 года.