Бастрыкин потребовал повторно доложить ему о деле врача Сушкевич

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отреагировал на резонансные заявления главы Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонида Рошаля, который потребовал освободить до суда врача-неонатолога перинатального центра Калининграда Элину Сушкевич. Женщину обвиняют в убийстве младенца в роддоме и на данный момент она находится под стражей.

"Мы считаем, что это дело неправильно оценено. Доктор не виноват", - заявил Рошаль и добавил, что ситуация "наносит огромный ущерб жителям Калининградской области и перинатальному центру, где сейчас не хватает 30% неонатологов, при этом один из лучших заключен под стражу".

В связи с этим Бастрыкин потребовал от подчиненных "повторно доложить обо всех установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах" и представить обоснование меры пресечения Сушкевич, сообщается на сайте Следственного комитета России.

В декабре 2020 года Калининградский областной суд вынес оправдательный приговор по уголовному делу в отношении исполняющей обязанности главврача роддома №4 Елены Белой и реаниматолога-анестезиолога перинатального центра Элины Сушкевич. Врачей обвиняли в убийстве недоношенного младенца. Однако в мае 2021-го апелляционный суд отменил это решение. Повторное рассмотрение дела перенесли в Московский областной суд, а пока оно идет Сушкевич и Белая были отправлены в СИЗО на три месяца.