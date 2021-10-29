В Беларуси планируют объединить школьные экзамены с ЦТ

Желанием снять излишнюю нагрузку с учеников старших классов объяснил Александр Лукашенко планы правительства объединить школьные экзамены с централизованным тестированием. Об этом глава государства сообщил, общаясь в пятницу с работниками Добрушской бумажной фабрики, передает пресс-служба президента.

В ближайшее время, по словам белорусского руководителя, будет принято окончательное решение, он пояснил, что попросил чиновников "доработать проект указа".

Комментируя предстоящие изменения в образовательном процессе, Лукашенко утонил, что с ЦТ планируется совместить школьные экзамены по двум предметам, добавив, что при поступлении на ЦТ придется сдавать только отдельные профильные дисциплины.

Совмещенный с централизованным тестированием единый экзамен в школах планируется ввести с 2023 года, информирует БЕЛТА.