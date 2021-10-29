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29 октября 2021 г.

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 29 октября 2021 года № 2110 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"

Дата подписания 29 октября 2021 г.
Опубликован 29 октября 2021 г.
Вступает в силу 29 октября 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 25 октября 2021 года № 2103 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г." и о внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"
Указ главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 года № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
Указ главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 года № 1143 "Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)"

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г." постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 25 октября 2021 г. № 2103 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г." и о внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)" следующие изменения:

1) дополнить пункт 1 абзацем следующего содержания:

"операторов связи, включая салоны сотовой связи, в том числе расположенные в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, торговых комплексах.";

2) подпункт 4 пункта 6 после слов "предприятий общественного питания" дополнить словами ", салонов сотовой связи".

2. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в подпункте 7 пункта 2 слова "с 06.00 до 00.00 часов," исключить;

2) подпункт 3 пункта 2.1 дополнить абзацем следующего содержания: "салоны сотовой связи.".

3. Внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143, изменение, дополнив подпункт 5 пункта 2.1 после слов "Госуслуги.Стопкоронавирус" словами ", медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции на наличие РНК SARS-CoV2 (далее - отрицательный ПЦР-тест), полученного не позднее чем за 72 часа".

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

5. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев



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