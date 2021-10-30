Космический корабль "Прогресс МС-18" пристыковался к МКС

Грузовой транспортный корабль "Прогресс МС-18" в 04.31 мск пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

Операции по причаливанию и стыковке проводились в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш, Главной оперативной группы управления Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева и российских членов экипажа МКС-66, космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва.

"Прогресс МС-18" доставил на МКС более 2,5 тонны грузов. Среди них различное оборудование и материалы, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, продукты для членов экипажа, а также топливо, питьевая вода и воздух.

Напомним, ракета-носитель "Союз" с "Прогрессом МС-18" стартовала с космодрома Байконур в ночь на 28 октября. Через 528,9 секунды корабль был успешно выведен на целевую орбиту. Автономный полет продлился два дня.

Ранее сообщалось, что "Прогресс МС-18" доставит на МКС традиционные рационы питания, а также индивидуальные наборы продуктов.Помимо свежих фруктов и овощей, космонавты заказали аджику острую и два кетчупа - лечо и шашлычный. Также космонавты получат девять контейнеров дополнительного питания, заказанного ими индивидуально. Это рыбные консервы, йогурты, консервированные салаты.