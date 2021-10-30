Любимова: Голос Игоря Кириллова стал символом целой эпохи

"К своей профессии он относился с огромной любовью. Его голос не просто был узнаваемым, он стал символом целой эпохи на отечественном телевидении", - отметила Ольга Любимова.

Она также напомнила, что "Игорь Леонидович вел большую педагогическую работу и щедро делился секретами мастерства с молодым поколением специалистов".

Игоря Кириллова не стало в субботу, 30 октября. Причиной смерти помощник диктора Сергей Рублев назвал возрастные хронические заболевания. Похоронят легенду на Новодевичьем кладбище, дата прощания пока неизвестна.