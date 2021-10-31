10 лучших зимних шин сезона 2021-2022

Технологии постоянно совершенствуются, производители шин адаптируют свою продукцию к меняющимся погодным условиям и особенностям эксплуатации в тех или иных странах. В обзоре "РГ" - десятка самых современных и продвинутых "липучек" и шиповок для нашего рынка.

Nokian Hakkapeliitta 10p

Свежая флагманская нешипованная модель Nokian Hakkapeliitta 10p интересна тем, что была разработана специально для России.

Новинка представлена на нашем рынке сразу в трех модификациях: для легковушек, внедорожников (Hakkapeliitta 10p SUV) и для мощных автомобилей и электрокаров (Hakkapeliitta 10 EV). Модель, являющаяся развитием популярной линейки девятого поколения, имеет направленный рисунок протектора и двойную ошиповку. Количество шипов в среднем на 16 % больше, чем в предшествующей модели, Nokian Hakkapeliitta 9.

Ее главные преимущества - отличное сцепление и управляемость на скользких дорогах, улучшенное торможение на льду, великолепная управляемость при маневрах и курсовая устойчивость на снегу. Одновременно новой модели свойственны высокий уровень акустического комфорта, низкое сопротивление качению и высокая износостойкость.

Hakkapeliitta 10p представлена в 41 типоразмере с посадочными диаметрами от 14 до 20 дюймов. Цены начинаются от 5560 рублей.

Goodyear UltraGrip Arctic 2

Еще одна новинка 2021 года приходит на смену знакомой многим автомобилистам "шиповке" Goodyear UltraGrip Ice Arctic. Отечественным автовладельцам предстоит оценить такие ноу-хау, как более тонкий и острый шип оригинальной формы (обеспечивает усиленное сцепление на обледенелой дороге) и широкое основание в виде якоря, препятствующее выпадению шипов.

В то же время специальная амортизирующая подушка под основанием шипа снижает шум при контакте шипов с дорожным покрытием. Более широкие канавки и высокая плотность ламелей служат для захвата большего количества снега и улучшенного сцепления.

Главные преимущества американской новинки - уверенное сцепление на льду, короткий тормозной путь в любых условиях, хорошее тяговое усилие на снегу, отличное поперечное сцепление. Также в новом поколении покрышки на 9% снижен уровень шума.

В большинстве независимых тестов Goodyear UltraGrip Arctic 2 держится тройке лидеров сравнении с равнении с не менее именитыми конкурентами. Goodyear UltraGrip Arctic 2 представлен в 44 типоразмерах с посадочными диаметрами от 16 до 21 дюйма и стоит от 7190 рублей.

Dunlop Grandtrek Ice 03

"Шиповки" дочернего бренда Goodyear представлены на рынке с 2019 года. Эта резина адаптирована к суровым условиям использования и отличается стабильностью сцепных свойств, хорошей маневренностью и эффективным торможением на заснеженных и обледенелых покрытиях. Кроме того, она обеспечивает безопасную и уверенную езду на мокром и сухом асфальте, ездовой комфорт и длительную ходимость.

Для крупногабаритных автомобилей SUV-класса выпускает модификация Dunlop Grandtrek Ice 03 с усиленной конструкцией каркаса. При разработке этой модели была использована технология компьютерного моделирования резиновой смеси. Направленный протектор имеет здесь большое количество трехмерных ламелей. Дренажные канавки быстро отводят влагу, слякоть и снег из пятна контакта. Оптимизация крепления и расположения шипов позволили добиться уменьшения шума.

Сцепление на льду удалось улучшить благодаря новым шипам, которые разработали специалисты из Германии. Производство и ошиповка шин были налажены на заводе в Турции.

Шины представлены в 26 размерах с посадочными диаметрами от 14 до 20 дюймов, а их кроссоверная модификация Grandtrek Ice 03 - в 27 типоразмерах с посадочным диаметром 16- 20 дюймов. Цена начинается от 4600 рублей.

Michelin X-Ice North 4

Французская премиальная шипованная модель, дебютировавшая в 2018 году, до сих пор является самой "зубастой" в индустрии легковой зимней шиной. При этом форма шипа и материалы здесь схожи с теми, которые используются в резине для зимнего ралли. На поверхности протектора имеется около 250 шипов (для размера 205/55R16).

Оптимизация распределения шипов позволила минимизировать шум от дороги. Пересмотренная конструкция ламелей в свою очередь повысила уровень сцепления и управляемости. Благодаря такому оснащению, а также резиновой смеси и дизайну протектора X-Ice North 4 более двух лет остается лидером среди всех шипованных шин в 80% тестов, разделяя лавры с новинками Nokian и Continental.

Главные сильные качества Michelin X-Ice North 4 - поведение на льду и снегу, превосходное торможение на снежной дороге, отличная устойчивость при маневрировании на снегу, отточенная управляемость на сухом асфальте, а также высокая плавность хода. С учетом такого набора качеств эта покрышка рекомендована тем водителям, которые эксплуатируют машину не только в городе, но и на зимних трассах и проселке.

Шина представлена в 131 типоразмере с посадочными диаметрами от 15 до 19 дюймов, цены стартуют с отметки 5920 рублей.

Continental Ice Contact 3

Эта шипованная новинка зимнего сезона 2019 - 2020 года, выпущенная на смену "асимметричной" модели IceContact 2, имеет направленный рисунок протектора и подходит для установки на легковые автомобили и SUV. В сравнении с предшественницей новая "шиповка" получила много кардинальных улучшений.

Например, на 7% повышена устойчивость к аквапланированию, на 9% улучшена управляемость на сухом асфальте. В шинах 14-16 диаметра использован алюминиевый шип двух разных форм - для центральной части протектора и крайних дорожек. Начиная же с 17-го диаметра применен обрезиненный вариант ContiFlexStud.

Добавление рапсового масла в состав резиновой смеси поспособствовало сохранению эластичности протектора при даже суровом "минусе" на улице. В результате эта резина великолепна в управляемости на снегу, демонстрирует отличные тормозные качества, в том числе и на чистых асфальтовых покрытиях, а также может похвастаться высокой плавностью хода.

Шина ориентирована прежде всего на суровые зимние условия. Посадочные диаметры - от 14 до 21 дюйма, и при этом эта модель даст фору многим конкурентам по доступности. Цены начинаются от 3624 рублей.

Bridgestone Blizzak Spike 02

Уже не самая молодая японская покрышка (новинка 2016 года) тем не менее является лучшей в модельной линейке шиповок семейства Blizzak, что позволяет этой модели конкурировать с более современными премиальным "шиповками". Важно и то, что эти шины выпускаются почти исключительно для России и стран СНГ, соответственно здесь учтены особенности эксплуатации как в экстремально холодном климате, так и в регионах с переменчивой температурой, когда гололед сменяется снежной кашей.

В сравнении с предшественницей, в компаунде содержится больше силики, придающей мягкость при экстремальных минусовых температурах (ниже минус 30 градусов С). В то же время боковины теперь имеют более плотную силовую конструкцию, так что заполучить грыжу на таких покрышках крайне затруднительно. И, наконец, в шине была изменена конструкция шипа с целью большей эффективности сцепления.

Его посадка за счет измененной формы стала боле надежной. Как следствие, Bridgestone Blizzak Spike 02 характеризуется хорошими и стабильными показателями во всех тестовых дисциплинах, обеспечивая высокий уровень безопасности на зимних покрытиях, а также длительный период эксплуатации.

"Шиповки" Bridgestone Blizzak Spike 02 выпускаются в исполнении для легковых автомобилей и в версии SUV (для кроссоверов и внедорожников) и представлены сразу в 76 размеров от 13 до 21 дюймов. Цены начинаются от 3890 рублей.

Pirelli Ice Zero 2

Pirelli Ice Zero 2 - это шипованные шины, выпущенные итальянской компанией два года назад и ориентированные на автомобили сегментов "премиум". При создании модели были усовершенствованы технические параметры шипа, разработанного и запатентованного Pirelli для первого поколения шин Ice Zero.

Помимо этого, было увеличено количество шипов - по сравнению с первым поколением их число выросло со 130 до 190 штук. Дизайн шипа Dual Stud с двойным сердечником и специальными углублениями в местах крепления обеспечивает высокий уровень сцепления и более короткий тормозной путь на льду (за последнее качество отвечают в том числе зигзагообразные края блоков протектора).

Просчитанная программно схема расположения шипов гарантирует повышенное сцепление на скользкой дороге, и низкий уровень шума. Архитектура протектора в свою очередь обеспечивают также безопасную езду по любым зимним дорогам, способствуя высокой тяге, уверенному сцеплению, а также устойчивости к аквапланированию по воде и слякоти. "Итальянка" представлена в 27 типоразмерах от 16 до 20 дюймов. Цены стартуют с отметки 5989 рублей.

Кама ALGA

Линейка отечественных шипованных шин Кама ALGA подойдет тем, кто стеснен в средствах, но при этом рассчитывает получить современный и эффективный продукт. Рисунок протектора здесь имеет направленное V-образное расположение дренажных канавок.

Последние обеспечивают тяговые характеристики при разгоне и тормозные свойства на ледяной и снежной поверхности. Низкий уровень шума реализован за счет смещения сторон рисунка протектора по вращению, применения элементов рисунка различной ширины и характерной расстановки шипов противоскольжения. Большое количество ламелей способствует хорошему сцеплению с ледяной и снежной поверхностью дороги.

Принципиально, что при создании шин Кама ALGA был разработан морозостойкий состав компаунда. Специально отобранные армирующие материалы отвечают за безопасность и удобство при езде на любом дорожном покрытии и при любых погодных условиях.

Возможно использование на морозе при температуре до -45 °C без заметного ухудшения сцепных свойств. Шипованные шины доступны в 16 типоразмерах с посадочным диаметром от 13 до 16 дюймов. Цены начинаются от 2710 рублей.

Cordiant Snow Cross 2

Еще один отечественный производитель, Cordiant, уверяет, что Cross 2 отлично подойдет для эксплуатации по плохим дорогам с большим количеством снега и льда.

Комплекс фирменных зимних COR-технологий дополнен здесь адаптированной нордической резиновой смесью: применение повышающих эластичность натуральных масел расширило диапазон рабочих температур, а микрорельеф поверхности сцепления отрабатывается за счет нового вида силики. А именно - благодаря новому компаунду сцепные свойства покрышки остаются практически неизменными, как при +5, так и при -53 градусах по Цельсию. Что касается ошиповки, шина комплектуется шипом Spike-Cor.

Одновременно в пятне контакта находится до десяти шипов, формирующих соответствующее количество продольных "цепей противоскольжения". Результатом такого решения является существенное улучшение сцепных свойств на обледенелом покрытии - до уровня, который демонстрируется аналогами от ведущих европейских брендов.

Это шина бюджетного сегмента, но тем не менее в сравнении с продуктами даже более именитых брендов она неплохой баланс характеристик как на снегу и льду, так и на асфальте. Шипованные шины доступны в 37 типоразмерах с посадочным диаметром от 13 до 16 дюймов, а цены начинаются от 2950 рублей.

Viatti Bosco Nordico (V-523)

Представитель бюджетного сегмента шин очень хорошо известен российским клиентам. Речь о компании Viatti и ее хите, асимметричной шипованной Viatti Bosco Nordico.

Эта модель предназначена как для легковых, так и полноприводных тяжелых автомобилей, и в комплексе ее преимуществ отдельно выделим немецкие корни. Эти шины одинаково хорошо работают как в глубоком снегу и слякоти, так и на обледенелых городских дорогах.

Асимметричный рисунок протектора с увеличенным количеством шашек и оптимальной схемой расположения шипов обеспечивают Viatti Bosco Nordico высокий уровень сцепления на зимней дороге и износостойкость.

Широкие продольные канавки, пересекаемые поперечными, неплохо справляются с аквапланированием. Специальные углубления на внешней части шашек в плечевой зоне улучшают проходимость в глубоком снегу.

Модель представлена в 20 типоразмерах с посадочными диаметрами от 15 до 18 дюймов по цене от 4700 рублей.