13 премьер недели по ТВ и в Сети с 1 по 7 ноября

1. Документальный фильм "Земля". На Первом канале 4 ноября в 10:15 и 12:15. Показ специально приурочен ко Дню народного единства. Документально-игровая картина рассказывает о формировании Российской Империи, СССР, а затем и современной России. Повествование в докудраме начинается с эпохи Ивана III: при помощи сцен игровой реконструкции создатели погружают зрителя в атмосферу знаменитого стояния на Угре; и заканчивается Беловежскими соглашениями. Объединяющей линией первой серии и всего цикла станет история российской картографии: от первых, ещё условных чертежей поместных владений до современных атласов и высокоточных военных карт. В ролях: Владимир Бутенко (Александр Колчак), Антон Афанасьев (Андрей Громыко), Сергей Тишин (Вячеслав Молотов), Антон Морозов (Андрей Жданов), Сергей Рубашкин (Серго Орджоникидзе), Елизавета Хельмбрехт (Екатерина II), Николай Исаков (Александр I) и другие.

2. Документальный фильм "Россия. Нам 30 лет!" На канале "Россия 1", 4 ноября в 01:25. Масштабная лента о ровесниках страны, созданная специально к юбилею новой России. Коллективный фильм-портрет рассказывает истории ярких представителей поколения 30-летних. Командир подводной лодки, оленевод, учительница, сталевар, общественный деятель, ветеринар, учёный-физик, совершивший открытие в медицине высоких технологий, девушка, которая работает водителем-дальнобойщицей, чемпион по вольной борьбе...

Фото: Телеканал "Россия"

3. Документальный фильм "Черноморский Цугцванг. Гибель теплохода Армения". Елизаветы Листовой. НТВ, 7 ноября,14:15... День 7 ноября 1941 года навсегда - парад на Красной площади Москвы, к тому моменту почти окруженной войсками Вермахта. И пока в радиоэфире ещё звучат трансляции парада-послания непреклонной Москвы, в Чёрном море от немецких бомб гибнет транспорт "Армения". День великого морального триумфа стал и днем великой потери. На борту теплохода, по округленным подсчетам следствия, было пять тысяч человек, спасено только шесть. Одна из крупнейших в истории мореплавания катастроф. По количеству жертв гибель "Армении" троекратно превосходит катастрофу "Титаника" и сопоставима только с потоплением немецкого транспорта "Вильгельм Густлофф" в конце войны. Почти 80 лет эту катастрофу окружает мрак молчания, секретности и слухов. Фильм позволит восстановить ход событий, приведших к катастрофе, выявить обстоятельства и имена людей, в ней ответственных, и, насколько это возможно, расширить скорбный список жертв.

4. Шоу "Большой мюзикл". На канале "Россия-Культура" 6 ноября в 16:40. Это - первый в истории российского телевидения проект, посвященный мюзиклу и оперетте. За звание победителя поборются 10 талантливых молодых артистов. Но прежде чем начать конкурсную борьбу и попасть в десятку участников, претендентам пришлось преодолеть кастинг. Как это было - в первом выпуске "Большого мюзикла". На участие в конкурсе было прислано более 400 заявок из всех регионов России: от Москвы до Хабаровска, а также из Латвии. Кастинг прошел на сцене театра "Геликон-опера", в нем приняли участие более 50 претендентов. В состав жюри вошли народный артист РСФСР Герард Васильев, певица, солистка мюзиклов Лика Рулла, хореограф Софья Гайдукова, композитор Ким Брейтбург и музыкальный руководитель постановок мюзиклов Валерия Брейтбург. Художественный руководитель и один из режиссеров проекта - Алексей Франдетти. Ведущий кастинга ‒ актер Сергей Епишев.

Фото: ТК "Россия К"

5. Шоу "Суперстар!" Второй сезон. НТВ, 7 ноября, 20:10. Суть шоу - возвращение суперзвезд 80-90-х. В этом году за звание "суперстара" будут бороться Шура, Авраам Руссо, Виктор Салтыков, певицы Любаша, Анастасия, Наталия Власова и Вика Цыганова, Юрий Титов, Юлиан и Алёна Апина. Оценивать и делиться впечатлениями будут члены жюри: Сергей Соседов, Лера Кудрявцева, Стас Пьеха и Маша Распутина. Ведущие проекта - Лолита и Вадим Такменёв.

Фото: НТВ

6. Сериал "Везет". На IVI, с 4 ноября. Трагикомедия с Евгением Цыгановым в роли отзывчивого "трезвого водителя". В ней также снялись Максим Лагашкин, Светлана Ходченкова, Зоя Бербер, Кирилл Кяро, Сергей Газаров, Яна Сексте, Сергей Епишев, Юлия Снигирь. Владимир Меньшов сыграл в сериале свою последнюю роль - об этом писала "РГ". Иван Потапов (Евгений Цыганов) был чемпионом по мотогонкам на льду. Неудачный заезд на мототреке и серьезная травма стоили герою карьеры. Из-за начавшихся проблем с алкоголем и отсутствия постоянной работы семья распалась, и Иван остался совсем один. По иронии судьбы, герой работает "трезвым водителем" и каждый вечер развозит необычных пассажиров. Например, мужчину, которому надо попасть на встречу с инопланетянами; бизнесмена, решившего покончить с собой; малолетнюю ночную бабочку в бегах; замерзающего на ледяной трассе раввина …Просмотр сериала будет бесплатным для всех зрителей.

7. Британский документальный сериал "Мировая литература в зеркале Голливуда" На "России 1", 5 - 7 ноября. В сериале его создатели рассказывают о самых захватывающих любовных и приключенческих романах, а также криминальных историях, которые из литературных произведений превратились в известные кинофильмы. 5 ноября в 19:50 - "Истории любви", 6 ноября в это же время - "Путешествия и приключения", 7 ноября в 20:10. "Преступление и наказание".

8. Документальный фильм "Игорь Тальков. Последний аккорд". ТВ Центр, 4 ноября, 22:50. Последний аккорд трагической судьбы Игоря Талькова прозвучал 30 лет назад. Но до сих пор мнения о нём неоднозначны. Для одних он певец России, бунтарь, для других - один из многих, удачно поймавших перестроечную волну. Он долго пробивался к сцене, его патриотические остросоциальные песни приводили в бешенство власть предержащих. Долгое время радио и телевидение были для него закрыты. Песня Тухманова "Чистые пруды" стала "ключом" к популярности. А запрещенная песня "Россия", прозвучавшая в программе Владимира Молчанова "До и после полуночи", сделала его кумиром миллионов простых граждан страны. Задолго до убийства он предсказал свою гибель. В фильме участвуют. Александр Михайлов, Олег Газманов, Александр Серов, Диана Берлин, Родион Газманов, вдова Татьяна Талькова, брат Владимир Тальков и другие.

9. Документальный фильм "Чарльз Бронсон. Идеальный мачо". На Первом канале 5 ноября в 00.20. Показ - к столетию легендарного актера. Фильм производства Германии, Великобритании и Франции. В начале кинокарьеры Бронсон без устали изображал "плохих парней": индейцев и мексиканцев, ступивших на скользкую дорожку криминала. Однако вскоре Чарльза начали приглашать на роли стрелков-одиночек, борющихся за справедливость. Бронсон стал одним из популярнейших актеров культовых фильмов 1960-х - 1970-х годов. Документальная картина исследует жизненный и карьерный путь "идеального мачо" Голливуда.

Фото: Первый канал

10. Документальный фильм "15 минут позора". На Амедиатеке, с 1 ноября. Исполнительный продюсер Моника Левински и Макс Джозеф представляют документальный фильм о том, как Интернет и социальные сети влияют на современные методы публичного позора. Общаясь с людьми со всей территории США, которые подверглись публичной травле или кибер-преследованиям, авторы исследуют социальное поведение и влияние СМИ, психологов и политиков. Левински, которая знает все о том, как за одну ночь превратиться из анонимав центр скандала, раскрывает одну из самых насущных и нерешенных проблем современной жизни при помощи историй людей. С этого же дня на Амедиатеке доступен и документальный фильм "Фиби Робинсон: простите, Гарриет Табмен". После ужасного года актриса и продюсер Фиби Робинсон вышла из карантина и готова вернуться на сцену. Привнося свой фирменный стиль подлинного исповедального юмора в свой первый в истории сольный стендап, Робинсон рассказывает о терапии, межрасовых свиданиях, общении с Мишель Обамой, старении после просмотра фильмов о гражданских правах и многом другом.

11. Сериал "Староста класса". На Амедиатеке с 5 ноября. Ремейк одноименного комедийного сериала, который был популярен в период с 1986 по 1991 год. Сюжет тот же. История группы преуспевающих старшеклассников, которые сталкиваются со своей самой большой проблемой - учителем, который хочет, чтобы ученики поняли, что в жизни есть нечто большее, чем академическое превосходство.

12. Тревел-сериал "Горизонт приключений". Новый сезон. Телеканал HDL, 1 ноября в 20:00. Съемочная группа во главе с ведущим Евгением Кривцовым проехала более 1000 километров по Русскому Заполярью - Кольскому полуострову Мурманской области. Маршрут составил более 1000 километров по Кольскому полуострову: погружение на морское дно при температуре воды +4°C и покорение скал в Хибинах, очертания которых похожи на древние египетские пирамиды; исследование каменного лабиринта "Вавилон", возраст которого достигает 4000 лет, и легендарного валуна Вороний камень, с которого Александр Невский руководил русской ратью в Ледовом побоище; гонки на квадроциклах и настоящее ралли по размытым дождями и каменистым россыпям; знакомство с обычаями, обрядами и кулинарными традициями коренного народа Заполярья - древних саамов.

Фото: HDL

13. Не забываем о кино. Тем более, что в праздничные дни вещатели показывают яркие кинопремьеры. На Первом канале Александр Гордон и гости его ток-шоу посмотрят и обсудят фильм "Генералы песчаных карьеров" 1971 года в программе "Закрытый показ" - эфир 6 ноября в 22.10. На "России 1" покажут ленты "Пальма" 4 ноября в 21:00 и "Земля Эльзы" - 4 ноября в 23:20. А на РЕН ТВ 6 ноября в 19:10 - впервые на ТВ покажут фильм "Братство" Павла Лунгина.