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До конца года в России появится 120 молодежных лабораторий

01.11.2021 / 18:23
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Уже в 2021 году в России заработают 120 новых молодежных лабораторий. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства, сопредседатель оргкомитета по проведению Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

Лаборатории будут созданы в рамках национального проекта "Наука и университеты".

Фото: Маргарита Ерукова/itmo.news
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Отбор проходил с июля по сентябрь 2021 года среди научных организаций и вузов, входящих в состав научно-образовательных центров мирового уровня. Все заявки прошли экспертизу Российской академии наук.

Конкурсная комиссия отобрала 81 организацию. С 1 октября в них началась работа по созданию новых лабораторий.

Условия открытия лабораторий: молодой, до 39 лет, руководитель и не менее 60 процентов исследователей в коллективе не старше этого возраста.

"Молодежные лаборатории будут работать под руководством молодых и перспективных ученых, средний возраст научных сотрудников составит около 35 лет, - отметил Дмитрий Чернышенко. - Исследования, которыми они будут заниматься, позволят Правительству более эффективно реализовать новые стратегические инициативы. Всего же до 2024 года в планах Правительства организовать не менее 900 молодежных лабораторий с самым современным оборудованием. На их создание и содержание с 2021 по 2023 годы будет направляться по 1,8 млрд рублей ежегодно".

В предыдущие три года в научных организациях уже было создано 380 лабораторий, уточнил вице-премьер.

Сегодня часть лабораторий уже открылась. Например, в Кемеровском государственном университете: там команда приступила к исследованиям по очистке воздуха от разных видов загрязнений. В новой лаборатории также планируется выстроить совместную работу с сотрудниками карбонового полигона "Кузбасс" по снижению промышленной экологической нагрузки в регионе.

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