Мать убитых в Туве малолетних девочек была судима

Мать убитых в Кызыле девочек ранее была судима. Об этом сообщает администрация города на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, утром 31 октября у одного из жилых домов на улице Лопсанчапа были обнаружены две девочки - сестры 9 и 14 лет - с многочисленными травмами. Младшая умерла на месте происшествия, старшая скончалась позже в больнице. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района Тувы, ранее привлекавшийся за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и угон.

В городской администрации уточнили, что мать погибших девочек ранее судима. Она состояла на учете в управлении МВД по республике Хакасия, поскольку в начале года писала заявление о том, что переезжает в Абакан учиться. О пребывании в Кызыле женщина полицию не уведомляла.

Официально, дети воспитывались в приемной семье в Тоджинском районе. Предварительно установлено, что приемные родители были знакомы с женщиной, а потому органы опеки не были уведомлены, что дети переданы родной матери. Ранее власти сообщали, что девочки перевелись в столичную школу и переехали в Кызыл в начале учебного года.

В мэрии также рассказали, что подозреваемый в убийстве девочек находился в федеральном розыске. Мужчина арендовал комнату у матери погибших сестер.

Мэр Кызыла Карим Сагаан-оол выразил соболезнования семье погибших.

"Страшная трагедия - смерть детей. Нет прощения тем, кто в ней повинен", - цитирует главу города пресс-служба мэрии.