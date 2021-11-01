В Крыму объявили набор волонтеров для борьбы с пандемией

В Республике Крым возобновил работу штаб общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе", который был создан весной 2020 года для привлечения волонтеров к борьбе с коронавирусной инфекции.

- Акция взаимопомощи "Мы вместе" запускается в связи с ухудшением эпидемиологической ситуацией с коронавирусом, - сообщили "РГ" в республиканском штабе акции. Штаб находится в Симферополе на улице Сергеева-Ценского 12/4, и абсолютно каждый может присоединиться к акции и стать волонтером, оставив заявку на сайте проекта мывместе.рф.

Волонтеры в первую очередь нужны для оказания помощи перегруженной системе здравоохранения. Добровольцы будут распределять потоки пациентов и заполнять документацию. Также добровольцы помогут в доставке продуктов, лекарств и товаров первой необходимости пожилым людям в возрасте старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию, для которых в республике объявлен режим самоизоляции.

Стать волонтерами могут все крымчане старше 18 лет, не имеющие хронических заболеваний. Оставить обращения об оказании помощи в доставке продуктов, лекарств, товаров первой необходимости можно уже сейчас, позвонив по телефонам "горячей линии": +7 (978) 963-99-11, +7 (978) 963-99-22.

Начиная с субботы 30 октября в Республике Крым фиксируется более 700 случаев заболевания коронавирусом в сутки. Так, за 31 октября COVID-19 выявлен у 725 пациентов. 17 человек скончались. Коечный фонд в ковидных отделениях больницах практически полностью исчерпан.

Напомним, в РК введена система QR-кодов. Посетить заведения общепита, фирмы сферы услуг и крупные торговые центры площадью свыше 300 квадратных метров можно только предъявив сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании.