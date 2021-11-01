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01.11.2021 15:19
Рубрика: В мире

Всех отравившихся в египетском отеле российских туристов выписали

Фото: EPA-EFE/KHALED ELFIQI Фото: EPA-EFE/KHALED ELFIQI
Фото: EPA-EFE/KHALED ELFIQI

Все российские туристы, госпитализированные из отеля в Хургаде с пищевым отравлением, были выписаны. Об этом сообщается в микроблоге посольства России в Египте в Twitter.

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При этом россиян, пожелавших покинуть отель AMC Resort, туроператоры разместили в других гостиницах.

Ранее сразу несколько десятков российских туристов, находящихся на отдыхе в данном отеле, отравились после приема пищи. В результате гостиница была закрыта на неопределенный срок, полиция начала проверку. Для анализа взяли образцы еды и напитков с кухни и из холодильников. Директора отеля отстранили на три месяца, а его сотрудников, включая шеф-повара, задержали. Вину из них пока никто не признал.

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