Всех отравившихся в египетском отеле российских туристов выписали

Все российские туристы, госпитализированные из отеля в Хургаде с пищевым отравлением, были выписаны. Об этом сообщается в микроблоге посольства России в Египте в Twitter.

При этом россиян, пожелавших покинуть отель AMC Resort, туроператоры разместили в других гостиницах.

Ранее сразу несколько десятков российских туристов, находящихся на отдыхе в данном отеле, отравились после приема пищи. В результате гостиница была закрыта на неопределенный срок, полиция начала проверку. Для анализа взяли образцы еды и напитков с кухни и из холодильников. Директора отеля отстранили на три месяца, а его сотрудников, включая шеф-повара, задержали. Вину из них пока никто не признал.