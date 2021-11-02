Чем манит любителей искусства музей Марка Шагала в Витебске

Каждый раз, когда над сумеречным витебским небом загораются осенние звезды, старожилы уникального белорусского города советуют внимательней всматриваться в фантазийные силуэты, которые напоминают им сюжеты бессмертных картин своего земляка - Марка Шагала. Или, не теряя времени, предлагают заглянуть в музей прославленного авангардиста, который отмечает в эти дни свое тридцатилетие. Он включает в себя мемориальный дом-музей и арт-центр. В фондах этого уникального достояния мирового искусства сегодня насчитывается более восьми тысяч экспонатов.

Кстати, и сам художник, утверждают искусствоведы, жил в мире образов, которые не укладывались в привычные масштабы явлений. И даже если вам не приходилось любоваться витражами в церквях Цюриха и Майнца, рассматривать роспись плафона в парижском "Гранд-опера", руку витебского художника ни с чем не спутать.

Во-первых, поясняют знатоки его творчества, произведения Шагала обладают особой музыкальной экспрессией, поражают виртуозным владением светом. В этом легко убедиться, например, пройдя по анфиладе арт-музея художника, который расположен неподалеку от памятника маэстро. Глядя на него всегда восхищаешься точно переданной в скульптуре сущностью его творчества: музыкант в живописи, играющий на струнах души.

В Доме-музее Марка Шагала. Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Правда, бытует легенда, что родители Марка мечтали увидеть наследника приказчиком в конторской лавке, но он выбрал для себя иную судьбу, став художником с мировым именем, когда ему не исполнилось и тридцати лет. И как ранее уже сообщал "СОЮЗ", в музейных запасниках бережливого провинциального города удалось собрать около трехсот оригинальных графических работ, включая офорты и акватинты белорусского самородка.

Среди них есть и иллюстрации к поэме Гоголя "Мертвые души", серии цветных литографий на тему "Библия" и цикла "Двенадцать колен Израиля". Гордостью музея считаются и более ста произведений графики европейских мастеров. Без сомнения, весомый вклад в собрание музейной коллекции внесли внучки Шагала Белла Мейер и Мейрет Мейер. Половина нынешнего собрания музея - это их дар, пояснили хранители музея.

Фото: Иван Руднев/РИА Новости

Возможность увидеть большую часть современной экспозиции, уточнили они, ценители искусства получили и благодаря немецкому коллекционеру Генриху Манделю, который свой первый дар сделал еще в 1993 году. Истинный альтруист передал в дар более 1500 книг, около 400 журналов, посвященных творчеству Шагала или проиллюстрированных им, более ста оригинальных графических работ. Кроме того, он пополнил фонды музея оригиналами графических работ Хуана Миро, Пауля Клее, Фернана Леже и других европейских художников.

Вот уже три десятка лет пополнение фондов музея работами Шагала и художников-авангардистов минувшего столетия стало ежегодной традицией. Обрести солидный авторитет музею помогли и жители немецкого города-побратима Витебска - Нинбурга. Они создали общественное объединение и собирали средства, на которые покупали работы Шагала, книги, и все это передавали в дар Витебску. Благодаря их спонсорской помощи быстро завершилась и реставрация дома-музея.

Марк Шагал. "Над Витебском". !914 год. Фото: EPA / ANATOLY MALTSEV

Экспозиция дома-музея, констатируют искусствоведы, собиралась из подлинных антикварных экспонатов той эпохи, делились своей кропотливой работой организаторы проекта. Им очень важно было попасть в социальный уровень жизни семьи, и его создатели приобретали у антикваров вещи, которые могли быть в доме Шагала. А некоторые предметы - муляжи, за основу изготовления которых взяты рисунки художника, сделанные в этом доме.

Нет никаких сомнений в том, что в памяти белорусского народа навсегда останется и поэтическое послание живописца к родным Пенатам, опубликованное 15 февраля 1944 года в Нью-Йорке, куда он перебрался из Франции, спасаясь от фашизма. Есть в его обращении к героическому городу и такие строки: "Я счастлив и горжусь тобой, твоим героизмом, что ты явил и являешь страшнейшему врагу мира, я горжусь твоими людьми, их творчеством и великим смыслом жизни, которую ты построил".