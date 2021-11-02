В Москву возвращаются 15 перенаправленных в Нижний Новгород рейсов

В Москву из Нижнего Новгорода по состоянию на 21:20 вылетело 15 воздушных судов, сообщили в Росавиации.

Самолеты были перенаправлены на запасной аэродром в Нижнем Новгороде ранее в связи с сильным туманом в Московской воздушной зоне.

"В аэропорту Нижний Новгород с целью организации вылета воздушных судов в Москву мобилизованы дополнительные ресурсы, вызваны специалисты из отдыхающих смен. Действия аэропорта и авиакомпаний направлены на скорейшее разрешение сложившейся ситуации при условии обеспечения приемлемого уровня безопасности полетов", - отметили в Росавиации.

Рейсы, предусмотренные расписанием аэропорта, осуществляются штатно, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Нижний Новгород 2 ноября было перенаправлено 33 самолета. Аэропорт оказался перегружен. Пассажиры сообщали в социальных сетях о многочасовых ожиданиях вылета без еды.

Коллапс произошел из-за плотного тумана в Москве. По данным "Яндекс.Расписания", было задержано более 200 рейсов.