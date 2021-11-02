Туристов развернули

Власти Севастополя решили свернуть работу QR-блокпостов, которые открылись 30 октября на въездах в город. Планировалось, что они будут стоять все нерабочие дни, до 7 ноября. Однако пункты контроля проработали лишь трое суток: в полночь 1 ноября проверки прекратились.

Чтобы попасть в Севастополь, требовалось предъявить QR-код или медсправку о вакцинации от COVID-19 либо перенесенном заболевании. Такие же правила работали при выезде для жителей Севастополя: без экстренной необходимости разрешалось покинуть город только привитым или переболевшим. Работали семь постов на автодорогах и один на железнодорожном вокзале. Дежурили сотрудники ГИБДД, полиции, департамента общественной безопасности, казаки, общественники. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что блокпосты за три дня выполнили свою задачу: поток туристов, которые хотели в нерабочие дни отдохнуть в Севастополя, снизился. На пунктах контроля постоянно вели мониторинг въезжающих и выезжающих. За три дня не пропустили 365 машин и два экскурсионных автобуса. На железнодорожном вокзале проверку не смогли пройти 16 человек, приехавших на поездах из Санкт-Петербурга и Москвы, а также на электричках из Симферополя. В ситуационный центр городского оперативного штаба поступило более 1000 звонков от людей, которым надо было проехать по веским причинам.

На фоне этих ограничений в Севастополе выросли темпы вакцинации. В пресс-службе городского департамента здравоохранения "РГ" сообщили, что число желающих привиться увеличилось в пять-шесть раз.

Придется еще потерпеть

Нерабочие дни еще на неделю продлили в Новгородской области - по 12 ноября. Таким образом, область стала первым в России регионом, в котором введена дополнительная нерабочая неделя.

О таком решении объявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению распространения и борьбе с COVID-19. "Ситуация остается сложной. В связи с этим мы еще продлеваем период нерабочих дней с сохранением заработной платы", - подчеркнул губернатор. Он также отметил, что будут ужесточены требования к работе организаций, не соблюдающих санитарные предписания. "Те, кто игнорирует требования, не будут работать".

Число больных коронавирусом в регионе растет. Причем высокий процент заразившихся фиксируется у людей трудоспособного возраста, особенно в группах от 30 до 39 лет и от 50 до 64.

Как отметила Резеда Ломовцева, министр здравоохранения региона, остались свободными только 16 процентов коек. Что касается вакцинации, то после введения локдауна ее темпы резко возросли.

- Если до ограничений вакцинировалось до 400 человек в день, то теперь до 1500-2000, то есть почти в пять раз больше. Число пунктов вакцинации у нас 80 (54 стационарных и 26 мобильных). Сейчас рассматривается вопрос об увеличении их числа. Возможно, откроем пункты на базе домов культуры, - поделилась планами Ломовцева.

Министр здравоохранения заверила, что вакцины в области вполне достаточно. Единственное, что заканчиваются запасы "Спутника-Лайт" и "КовиВака". Но в ближайшие две недели ожидаются новые поставки этих и других вакцин.

Код для Рембрандта

Коронавирусные ограничения ужесточили в Санкт-Петербурге с начала ноября: теперь попасть на спортивные и физкультурные мероприятия можно только при предъявлении QR-кода о вакцинации либо справки о медотводе от прививки. Такие же правила касаются конгрессов и выставок. Причем предъявлять на входе нужно не только QR-код, но и документ, удостоверяющий личность. А тем, у кого есть противопоказания к вакцинации, необходим и отрицательный ПЦР-тест. Также под запретом оказались театры, цирки, концертные залы, музеи, выставки, кинотеатры - но только для организованных групп детей и подростков.

Прежде показать QR-код потребовали с посетителей музеев и театров. И к этому люди отнеслись с пониманием. Например, как пояснили "РГ" в пресс-службе ГМЗ "Петергоф", проблем с введением новых правил не возникло. Никаких трудностей не было и у театралов: "Мы на выходных пускали на спектакли уже по новым правилам. Все прошло четко, даже не ожидали такого понимания от зрителей. Единственное - скопилась маленькая очередь на входе, поскольку проверка документов, связанных с вакцинацией, занимает время, а часть зрителей что называется приходит в последнюю минуту", - отметила Медея Аркания, директор-распорядитель театра "Карамболь".

C 8 ноября в Северной столице вводятся дополнительные ограничения: все предприятия общественного питания, концертные залы, аквапарки, цирки, театры и кинотеатры и прочие общественные места могут работать только до 11 часов вечера.

Балалайка с ограничениями

Всероссийскую "Ночь искусств", которая состоится 4 ноября, театры Астрахани впервые за два года проведут очно. Попасть на акцию можно будет, предъявив сертификат или QR-код, подтверждающий вакцинацию. Кроме того, действуют ограничения наполняемости залов: продавать билеты можно только на 50 процентов мест. Но деятели культуры рады и этому.

- Конечно, на этот раз мы запланировали меньше событий, чем в допандемийные годы, тем не менее постарались охватить самое интересное, - рассказали в государственном театре оперы и балета. - Традиционно состоится концерт: выступит ансамбль скрипачей из 14 музыкантов, они представят новую программу "140 пальцев", в которой прозвучат сочинения композиторов разных эпох, стилей и жанров.

Астраханский драмтеатр подготовил интерактивную программу. Гостям покажут спектакль в трех частях "День города Nь" по мотивам произведений современных драматургов Ольги Анненко, Елены Вольгуст и Светланы Сологуб. Каждый театральный акт пройдет в новом пространстве, перемещаться между которыми зрители будут в компании экскурсовода.

Театр юного зрителя готовится провести посетителей по своим театральным мастерским, а затем показать спектакль-фантазию "Мертвые души". А театр кукол представит премьеру сезона - музыкальную сказку "Звездочка для ежика". Перед спектаклем маленьких зрителей познакомят с артистами, а также музыкальными инструментами, которые прозвучат в спектакле: флейта, баян, труба и балалайка.