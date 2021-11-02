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02.11.2021 13:00
Рубрика: Общество

Определить коронавирус поможет кружка-робот

Текст: Елена Манукиян

Кружка-робот поможет определить, болен человек коронавирусом или нет. Результат появится через 10-15 минут, а точность такого теста не будет уступать диагностике, выполненной методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР). Об этом в интервью "РГ" рассказал руководитель Центра постгеномных технологий при Федеральном медико-биологическом агентстве Герман Шипулин.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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По его словам, провести диагностику методом ПЦР можно только в лабораторных условиях и для этого потребуется полтора-два часа. Только в этом случае результат будет самый точный. Именно поэтому ПЦР-тесты не продаются в аптеках. "Да, некоторые аптеки пишут на витрине, что продают ПЦР-тесты, но это от неграмотности аптечных работников. То, что они продают, к ПЦР не имеет отношения", - сказал он.

Сегодня массовому потребителю доступно экспресс-тестирование, оно проводится быстрее, для него тоже нужен мазок из носа, но такая диагностика подтвердит наличие или отсутствие заболевания с точностью не более 70%.

Шипулин пояснил, что в отличие от экспресс-тестирования кружка-робот определяет коронавирус по технологии lamp, которая, как и ПЦР, относится к молекулярной диагностике. Точно так же в биоматериале обнаруживается вирус и выделяется его РНК. Но отправлять анализ в лабораторию и долго ждать результата не нужно, любой врач сможет выполнить этот тест самостоятельно в присутствии пациента. Изделие пока еще испытывают.

Полная версия интервью с руководителем Центра постгеномных технологий при Федеральном медико-биологическом агентстве Германом Шипулиным будет опубликована в одном из ближайших номеров "Российской газеты".

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