В Крыму за взятку задержали мэра Белогорска

Сотрудники регионального управления ФСБ задержали с поличным при получении взятки главу администрации Белогорска Игоря Ипатко. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- Благодарю коллег из ФСБ за высокий профессионализм и верность долгу, - отметил Аксенов. - Борьба с коррупцией - это системная и непрерывная работа. Каждый, кто нарушает закон, будет в полной мере нести за это ответственность.

По предварительным данным, мэр получил 1,4 миллиона рублей за помощь и содействие в "решении вопросов" одного из местных предпринимателей.

40-летний Игорь Ипатко занимает должность мэра Белогорска с октября 2019 года. До этого он был директором МУП "Райкоммунсервис" Белогорска.

Напомним, на минувшей неделе Евпаторийcкий районный суд отстранил от должности главу Евпатории Олесю Харитоненко, которая стала фигурантом уголовного дела о незаконном отчуждении муниципальной земли стоимостью более семи миллиардов рублей.

В разные годы за коррупционные преступления и взятки были осуждены мэр Феодосии Дмитрий Щепетков, мэр Евпатории Андрей Филонов, глава администрации Красноперекопска Игорь Яцишин и глава администрации Ленинского района Светлана Иванова.