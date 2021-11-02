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02.11.2021 05:40
Рубрика: Экономика

Welt: Владимир Путин всего одной фразой обрушил цены на газ в Европе

Президент России Владимир Путин всего одной фразой смог снизить цены на газ в Европе. Как пишет немецкая газета Welt, почти случайное замечание политика заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением. А в Нидерландах цены на голубое топливо упали на 15 процентов.

Напомним, 27 октября Путин поручил "Газпрому" наполнить газом подземные хранилища в Германии и Австрии.

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"Я вас прошу - после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, начать плавную и плановую работу по повышению объема газа в ваших подземных хранилищах газа в Европе", - сказал глава государства. Он также попросил информировать его о ходе этой работы.

"Пока не ясно, сколько дополнительного газа поставит российская компания. Или речь идет об объемах поставок, которые уже были обещаны. Однако рынки отреагировали немедленно", - подчеркивается в статье Welt.

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Ранее другое заявление президента России вызвало переполох в ряде стран. На сессии "Российской энергетической недели" у Путина поинтересовались, а может ли нефть подорожать до 100 долларов за баррель. "Вполне, возможно", - ответил политик.

Данные слова сильно встревожили США, Японию и Индию, которые начали "давить" на ОПЕК+ и попросили увеличить добычу черного золота.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Германия Президент Компании Нефть и газ Газпром

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