"Дакар" попытается покорить на старой Lada Niva еще один гонщик

О своём участии в "Дакаре-2022" на Lada Niva в относительно "молодой" категории "Dakar Classic" ранее заявили три экипажа. К ним присоединится ещё один раллийный гонщик, который в качестве болида выбрал также российский внедорожник.

Команда "Niva Red Legend Team" из Швейцарии, поддерживаемая АвтоВАЗом, выступит на "Ниве" 1984 года выпуска. Ранее автомобиль был представлен в Европе, а часовой бренд Maurice de Mauriac в честь авантюры земляков выпустил лимитированную серию наручных часов Chrono Modern.

В середине октября заявку на участие подала команда "191 Classic Rally Team" из Франции, за рулём внедорожника будет сын гонщика Дениса Грабовски, трижды выходившего на старт "Дакара" на Lada Niva.

Третья команда - из Испании. Lada Niva Сальвадора Фернандэ (пилот) и Эстер Пэйджесом (штурман) 1991 года выпуска.

Из этой же страны - Марсель Кирóс, который, по данным Lada Niva Documentary, тоже примет участие в "Дакаре". Ранее он уже был участников ралли, но лишь в качестве механика. Марсель Кирос владеет автомастерской, в которой и приводит в полную боеготовность Lada Niva 1992 года выпуска: проведены реставрация шасси, пескоструйная очистка кузова, установка каркаса безопасности, укрепление всех механических элементов и установка двигателя после капитального ремонта.