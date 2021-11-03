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Кабмин утвердил распоряжение о премировании молодых ученых

03.11.2021 / 09:59

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий правительства 2021 года в области науки и техники для молодых ученых, сообщается на сайте кабмина. Лауреатами премии стали 28 человек, в том числе три доктора наук, 11 кандидатов наук, два профессора и два доцента.

Фото: Дмитрий Ярощук
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Наградой отмечены работы, связанные в том числе с регенеративной медициной, экспериментальными космическими исследованиями, энергоэффективными методами сжигания органического топлива. Все награды - коллективные. Размер вознаграждения для каждого авторского коллектива - миллион рублей.

Премии вручаются ученым в возрасте до 35 лет на основании рекомендаций межведомственного совета, в который входят представители академического сообщества и госорганов.

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