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03.11.2021 20:17
Рубрика: Власть

МИД РФ: Каналы общения России и США постепенно восстанавливаются

Текст: Константин Волков

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что контакты между Россией и США постепенно возобновляются.

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"Постепенно воссоздаются, восстанавливаются каналы общения", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Главное, по его словам, чтобы эти контакты привели к конкретным результатам в улучшении отношений.

В частности, Антонов отметил, что идут контакты по линии советов безопасности, МИД, а также в Хельсинки встречались главы генштабов. Кроме того, в Вашингтоне в середине октября побывал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Москву за последний месяц также посетили два высокопоставленных члена американской администрации. В начале октября сюда приезжала замгоссекретаря США Виктория Нуланд, а перед ее визитом - директор ЦРУ Уильям Бернс, он прибыл по поручению президента США Джозефа Байдена. Бернс встретился с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.

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