Последний рейс, задержанный из-за тумана, вылетел из Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в 11.47 вылетел последний из задержанных рейсов - из Тюмени, авиакомпания Utair - с 71 пассажиром на борту. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта им. В.П. Чкалова.

Напомним, 2 ноября Международный аэропорт Нижнего Новгорода как запасной принял 40 рейсов, следовавших в Москву из других городов России и ближнего зарубежья, 28 самолетов приземлились в течение одного часа.

Сильный туман не позволил столичным аэропортам принять прибывающие рейсы, и большинство из них из-за ограниченного количества топлива направили в нижегородский аэропорт. Всего на приземлившихся бортах находилось более пяти тысяч пассажиров.

"Сейчас Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова работает в штатном режиме", - уточнили в пресс-службе воздушной гавани.