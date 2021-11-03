Власти Приангарья помогут в размещении родным погибших при крушении Ан-12

Губернатор региона Игорь Кобзев поручил оказать содействие в размещении родственников погибших в авиакатастрофе под Иркутском. Родным будет оказываться также психологическая помощь.

"Сейчас информируем генеральное консульство Украины в Новосибирске, информируем посольство в Республике Беларусь в Москве. Обмениваемся данными. Будем вести переговоры, связанные с транспортировкой погибших", - уточнил губернатор.

На месте крушения развернут передвижной пункт для обогрева спасателей, задействованных в ликвидации авиакатастрофы. По последним данным на месте работают около 110 человек - силы МЧС, полиции, аварийно-спасательной службы МКУ Иркутска "Безопасный город".

Напомним, Ан-12 пропал с радаров в 19.45 местного времени (14.45 мск) при посадке, заходя на второй круг. Обломки самолета нашли рядом с селом Пивовариха, в нескольких километрах от Иркутска. Число жертв уточняется - есть данные, что кроме семи членов экипажа, на борту находились еще два человека.

Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ.