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03.11.2021 08:54
Рубрика: Экономика

В аэропортах Москвы из-за тумана вновь задерживаются рейсы

Текст: Алексей Рыбин

В столичных аэропортах из-за тумана вновь задерживаются и отменяются рейсы. По состоянию на 8 утра из трех аэропортов не могут вылететь 65 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание"​​​.

Фото: Алексей Филипов/ТАСС
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Так, в "Шереметьево" задержаны 3 рейса и 4 отменены. В "Домодедово" - 29 рейсов задержаны, 6 отменены. Во "Внуково" задержаны 15 рейсов, отменены - 8.

Перебои с работой аэропортов из-за тумана продолжаются в столице уже второй день. Накануне в Москве были задержаны порядка 200 рейсов. Многие самолеты, которые не смогли приземлиться здесь, уходили на запасные аэродромы в другие города.

Ранее синоптики прогнозировали, что туман рассеется в ночь со вторника на среду.

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