Белорусские военные примут участие в учении ОДКБ "Нерушимое братство-2021"

В район Казанского танкового полигона направлен белорусский воинский контингент для участия в учениях коллективных миротворческих сил ОДКБ. Об этом сообщили 4 ноября в руководстве военного ведомства РБ.

"С 8 по 12 ноября военнослужащие примут участие в совместном учении "Нерушимое братство - 2021", которое пройдет на полигоне Казанского танкового Краснознаменного училища", - уточнили в Министерстве обороны.

В Минске считают, что учения станут отличной возможностью для укрепления взаимопонимания и сотрудничества между миротворческими контингентами, обмена опытом и выработки у личного состава высоких боевых качеств при выполнении совместных задач.

Кстати, стало известно также, что учение будет проведено в два этапа, а активная фаза запланирована на 11-12 ноября.

В ходе совместных маневров "будут отработаны вопросы повышения практических умений и навыков командиров всех степеней в работе по подготовке миротворческой операции и управлении воинскими частями и подразделениями коллективных миротворческих сил ОДКБ в ходе выполнения миротворческих задач", - резюмировали в ведомстве.