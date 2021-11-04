Опубликовано первое фото экранизации "Тома Джонса"

Love at first look… We are thrilled to share the first photo from our upcoming miniseries, Tom Jones. @solly_mcleod stars as Tom Jones and Sophie Wilde as Sophia Western. pic.twitter.com/O9qjbFIOMX - MASTERPIECE | PBS (@masterpiecepbs) November 3, 2021

В Сети появилось первое фото новой четырехсерийной экранизации знаменитого романа английского писателя Генри Филдинга (1707-1754) под названием "История Тома Джонса, найденыша" (The History of Tom Jones, A Foundling). Главные роли в новой трактовке британской классики получили Солли МакЛеод и Софи Уайльд. Сериал создается при участии британского телеканала ITV, компаний Masterpiece и Mammoth Screen.

Исполнительный продюсер Гвинет Хьюз отметила, что "Том Джонс" является в некотором роде прародителем всех ромкомов, и потребность в произведении такого характера стала особо настоятельной после всех треволнений последнего времени. В этом романе солнце никогда не заходит, любовь побеждает все, а главные герои подкупают своей искренностью и свежестью чувств, что вряд ли может оставить кого-либо равнодушным. Но несмотря на свою кажущуюся возвышенность и некоторую фривольность, эта работа Филдинга представляет собой удивительно точный портрет общества, а многие вопросы, которые поднимает писатель, сегодня актуальны не меньше, чем в XVIII веке: пути достижения счастья, равенство полов, вопросы вступления в интимные отношения.

Режиссером работы выступила Джорджия Пэррис, среди актеров, принявших участие съемках, фигурируют Перл Маки ("Доктор Кто"), Ханна Уэддингхэм ("Тед Лассо"), Джеймс Флит ("Бриджертоны"), Ширли Хендерсон ("Трейнспоттинг 2"), Алан Армстронг ("Родители года"), Тэмзин Мёрчант ("Карнивал Роу"), Джулиан Райнд-Татт ("Британия") и другие.

О дате премьеры пока не сообщается.