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На Манхэттене будут сдавать квартиру Кэрри из "Секса в большом городе"

Новости
    05.11.2021, 19:52
Текст:   Кристина Верховцева

Сервис бронирования жилья Airbnb заявил, что в каталоге недвижимости для аренды появилась квартира Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс в большом городе" с полностью воссозданным интерьером.

- Гости смогут получить доступ к ее культовому гардеробу от кутюр, спуститься по ступеням ее дома (каблуки - по желанию) и даже потягивать Cosmopolitan, получая индивидуальное приветствие от самой Сары Джессики Паркер, - говорится в сообщении компании.

Фото: kinopoisk.ru
Сара Джессика Паркер выложила тизер продолжения "Секса в большом городе"

На фотографиях видно, что в квартире воссоздали все, что зрители запомнили по сериалу - рабочее место Кэрри, гардероб с большим количеством туфель, спальня и старый проводной телефон.

Сара Джессика Паркер в Instagram также поделилась этой новостью, намекая, что такая коллаборация является частью промо предстоящего сериала "И просто так" (And just like that). Это продолжение "Секса в большом городе", где снимаются три героини из четырех (Ким Кэтролл, сыгравшая Саманту, от участия в проекте отказалась). Премьера намечена на конец этого года.

По сюжету квартира журналистки Кэрри Брэдшоу находилась на Верхнем Ист-Сайде, но сцены с героиней внутри квартиры снимались в павильоне. Как следует с информации на сайте, помещение для аренды будет находиться в районе Челси (тоже Манхэттен) и обойдется от 1600 рублей за ночь.

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