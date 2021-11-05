Опубликовано видео с участниками нападения на отца с ребенком в Москве

Столичное управление МВД России опубликовало видео с участниками конфликта в микрорайоне Новые Ватутинки в ТиНАО. О произошедшем там рассказывают как двое из нападавших, так и мужчины, ставшие жертвами нападения.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий трое из четырех подозреваемых, граждане России, 2000, 2002 и 2003 года рождения, задержаны сотрудниками полиции в Москве и доставлены территориальное подразделение органов внутренних дел. Местонахождение еще одного устанавливается", - отметили в полицейском главке.

Один из нападавших на опубликованном видео рассказывает, что участвовал в драке вместе с братьями, которые приехали из Оренбургской области. А пострадавший мужчина, который в момент нападения держал на руках четырехлетнего ребенка, пояснил, что конфликт начался с того, что нападавшие "зацепили" его знакомого, а после ударили по щеке ребенка.

Один из нападавших впоследствии достал нож, добавил пострадавший. Избиты были оба мужчины, ставшие жертвами нападения. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.