Еще один ракетный дивизион заступил на охрану воздушных рубежей Беларуси

Адекватным ответом на ситуацию напряженности, которая складывается на рубежах Беларуси, а также в рамках усиления сил по противовоздушной обороне на боевое дежурство по охране воздушных рубежей страны заступил 6-й зенитный ракетный дивизион. Об этом информирует в субботу БЕЛТА, ссылаясь на военное ведомство РБ.

"Мы усилили состав дежурных сил по ПВО наших зенитных ракетных соединений и воинских частей. Это адекватный ответ на ту обстановку, которая складывается вокруг воздушных границ Беларуси", - подтвердил командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Игорь Голуб.

Он констатировал, в частности, значительное увеличение интенсивности полетов как боевой, так и разведывательной авиации у границ РБ. Только за прошлую неделю, по его словам, зафиксировано более 60 таких полетов.

В этой связи генерал уточнил, что войска "провели ритуал заступления на боевое дежурство зенитного ракетного дивизиона, проверили силы и средства и будут выполнять задачи по охране воздушных границ и мирного неба над Минском".