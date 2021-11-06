Постановление правительства Калининградской области от 6 ноября 2021 года № 726 "О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134 и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Калининградской области"

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 года № 529 "Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор", на основании предложений главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 27 октября 2021 года № 31 "О дополнительных профилактических противоэпидемических ограничениях" и от 03 ноября 2021 года № 32 "О дополнительных профилактических противоэпидемических ограничениях" Правительство Калининградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134 "О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 17 марта 2020 года № 139, от 27 марта 2020 года № 154, от 27 марта 2020 года № 155, от 30 марта 2020 года № 157, от 03 апреля 2020 года № 180, от 07 апреля 2020 года № 185, от 10 апреля 2020 года № 193, от 15 апреля 2020 года № 208, от 17 апреля 2020 года № 214, от 24 апреля 2020 года № 228, от 28 апреля 2020 года № 238, от 08 мая 2020 года № 255, от 11 мая 2020 года № 256, от 12 мая 2020 года № 267, от 22 мая 2020 года № 314, от 30 мая 2020 года № 332, от 03 июня 2020 года № 359, от 06 июня 2020 года № 365, от 08 июня 2020 года № 366, от 11 июня 2020 года № 390, от 15 июня 2020 года № 401, от 19 июня 2020 года № 413, от 23 июня 2020 года № 426, от 27 июня 2020 года № 434, от 04 июля 2020 года № 449, от 10 июля 2020 года № 475, от 15 июля 2020 года № 493, от 18 июля 2020 года № 497, от 24 июля 2020 года № 522, от 06 августа 2020 года № 549, от 14 августа 2020 года № 571, от 21 августа 2020 года № 584, от 02 сентября 2020 года № 646, от 14 сентября 2020 года № 671, от 30 сентября 2020 года № 711, от 12 октября 2020 года № 736, от 27 октября 2020 года № 773, от 29 октября 2020 года № 787, от 02 ноября 2020 года № 790, от 11 ноября 2020 года №811, от 12 ноября 2020 года № 812, от 17 ноября 2020 года № 819, от 30 ноября 2020 года № 865, от 23 декабря 2020 года № 943, от 25 декабря 2020 года № 975, от 16 января 2021 года № 3, от 01 февраля 2021 года № 42, от 21 февраля 2021 года № 80, от 05 марта 2021 года № 92, от 15 марта 2021 года № 109, от 19 марта 2021 года № 120, от 05 апреля 2021 года № 168, от 19 апреля 2021 года № 201, от 30 апреля 2021 года № 223, от 01 июня 2021 года № 309, от 16 июня 2021 года № 351, от 23 июня 2021 года № 368, от 30 июня 2021 года № 383, от 06 июля 2021 года № 405, от 08 июля 2021 года № 409, от 20 июля 2021 года № 434, от 23 июля 2021 года № 446, от 16 августа 2021 года № 488, от 17 августа 2021 года № 503, от 24 августа 2021 года № 527, от 31 августа 2021 года № 531, от 01 сентября 2021 года № 539, от 21 сентября 2021 года № 593, от 03 октября 2021 года № 646, от 06 октября 2021 года № 657, от 06 октября 2021 года № 658, от 15 октября 2021 года № 675, от 16 октября 2021 года № 688 и от 25 октября 2021 года № 706) следующие изменения:

1) в пункте 5:

- в абзаце втором подпункта 6 слово "автобусных" исключить;

- после слова "водителя" дополнить словами "(экипажа судна)";

2) в пункте 6:

- в абзаце четвертом подпункта 1 слова "с 00:00 до 06:00" заменить словами "с 23:00 до 06:00";

- подпункты 7, 8 изложить в следующей редакции:

"7) деятельность организаций дополнительного образования, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", реализующих программы дополнительного образования:

- с 08 ноября 2021 года до 15 ноября 2021 года - в части проведения занятий в очном формате;

- с 15 ноября 2021 года до 22 ноября 2021 года - в части проведения групповых занятий;

8) деятельность фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, физкультурно-спортивных организаций для детей и взрослых:

- с 08 ноября 2021 года до 22 ноября 2021 года - в части проведения групповых тренировок (занятий);

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Установить, что:

1) с 08 ноября 2021 года до 01 февраля 2022 года посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 18 лет) ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, торговых центров, в составе которых имеются торговые объекты, осуществляющие торговлю преимущественно непродовольственными товарами, в случае, если площадь хотя бы одного из указанных объектов превышает 100 кв. м, а также объектов розничной торговли, реализующих преимущественно непродовольственные товары на площади торгового зала свыше 100 кв. м, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов,

физкультурно-спортивных организаций для детей и взрослых, организаций культуры (театров, кинотеатров, филармоний, концертных залов, музеев, библиотек), а также мероприятий, разрешенных к проведению в соответствии с подпунктами 1, 3, 4 пункта 3, подпунктами 2, 4, 5 пункта 4 и подпунктом 6 пункта 5 настоящего постановления, не допускается без предъявления:

- либо действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции и с даты вакцинации прошло не более 12 месяцев, а также документа, удостоверяющего личность;

- либо действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, а также документа, удостоверяющего личность;

- либо оригинала справки, выданной медицинской организацией, подтверждающей сведения, указанные в абзацах втором, третьем настоящего подпункта (может предъявляться только военнослужащими и лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации), а также документа, удостоверяющего личность;

2) ограничение, установленное подпунктом 1 настоящего пункта, не применяется при посещении гражданами:

- объектов розничной торговли площадью до 100 кв. м, расположенных в торговых центрах и имеющих отдельный (обособленный) вход с улицы;

- объектов розничной торговли преимущественно продовольственными товарами, расположенных в торговых центрах и имеющих отдельных проход с улицы;

- торговых центров с целью следования к расположенным в них пунктам вакцинации;

3) с 08 ноября 2021 года до 01 февраля 2022 года посещение гражданами, включая работников (за исключением лиц, не достигших 18 лет, и обучающихся) помещений, занимаемых органами государственной власти Калининградской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области, а также подведомственными им организациями, не допускается без предъявления:

- либо действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции и с даты вакцинации прошло нс более 12 месяцев, а также документа, удостоверяющего личность;

- либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, а также документа, удостоверяющего личность;

- либо оригинала справки, выданной медицинской организацией, подтверждающей сведения, указанные в абзацах втором, третьем настоящего подпункта (может предъявляться только военнослужащими и лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации), а также документа, удостоверяющего личность;

4) с 08 ноября 2021 года до 01 февраля 2022 года заселение граждан (за исключением лиц, не достигших 18 лет) в гостиницы и иные средства размещения (кроме общежитий) не допускается без предъявления:

- либо действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции и с даты вакцинации прошло не более 12 месяцев, а также документа, удостоверяющего личность;

- либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, а также документа, удостоверяющего личность;

- либо оригинала справки, выданной медицинской организацией, подтверждающей сведения, указанные в абзацах втором, третьем настоящего подпункта (может предъявляться только военнослужащими и лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации), а также документа, удостоверяющего личность;

- либо отрицательного результата лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие новой коронавирусной инфекции, проведенного не ранее чем за 72 часа, а также документа, удостоверящего личность;

5) с 01 декабря 2021 года до 01 февраля 2022 года заселение граждан (за исключением лиц, не достигших 18 лет) в общежития, а также посещение гражданами общежитий не допускается без предъявления:

- либо действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стоп коронавирус", которым подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции и с даты вакцинации прошло не более 12 месяцев, а также документа, удостоверяющего личность;

- либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стоп коронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, а также документа, удостоверяющего личность;

- либо оригинала справки, выданной медицинской организацией, подтверждающей сведения, указанные в абзацах втором, третьем настоящего подпункта (может предъявляться только военнослужащими и лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации), а также документа, удостоверяющего личность.";

4) пункт 7.2 изложить в следующей редакции:

"7.2. Установить, что организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, указанную в подпункте 1 пункта 7 настоящего постановления (кроме расположенных в торговых центрах, указанных в абзаце первом подпункта 1 пункта 7 настоящего постановления), органы и организации, указанные в подпункте 3 пункта 7 настоящего постановления, организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, указанную в подпунктах 4, 5 пункта 7 настоящего постановления, а также организации, индивидуальные предприниматели, организующие проведение мероприятий, перечисленных в абзаце первом подпункта I пункта 7 настоящего постановления, обеспечивают проверку:

1) QR-кодов, указанных в пункте 7 настоящего постановления, посредством:

- их сканирования камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- определения соответствия с данными, содержащимися в документах, удостоверяющих личность;

2) справок, указанных в пункте 7 настоящего постановления, посредством определения соответствия с данными, содержащимися в документе, удостоверяющем личность.";

5) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Установить необходимость для граждан в возрасте старше 60 лет, а также граждан, имеющих болезни органов дыхания (хроническая обструктивная легочная болезнь, бронхиальная астма), эндокринные заболевания (сахарный диабет), не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, за исключением случаев:

1) обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;

3) передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.";

6) дополнить пунктами 8.1 - 8.3 следующего содержания:

"8.1. Ограничения, установленные пунктом 8 настоящего постановления, не распространяются на граждан, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, и граждан, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции.

8.2. Обязать работодателей, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы:

1) не менее 50 % работников (включая граждан, указанных в подпунктах 2, 3 настоящего пункта);

2) беременных женщин;

3) всех работников из числа граждан старше 60 лет, а также граждан, имеющих болезни органов дыхания (хроническая обструктивная легочная болезнь, бронхиальная астма), эндокринные заболевания (сахарный диабет), за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей.

8.3. Ограничения, установленные пунктом 8.2 настоящего постановления, не распространяются:

1) на организации, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с Указом Президента Российской от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)";

2) на граждан, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, и граждан, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции.";

7) абзац второй подпункта 7 пункта 9 признать утратившим силу;

8) дополнить пунктами 12.1, 12.2 следующего содержания:

"12.1. Профессиональным образовательным организациям, функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы исполнительной власти Калининградской области (за исключением государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Калининградской области "Училище (техникум) олимпийского резерва"), частным профессиональным образовательным организациям с 08 ноября 2021 года реализовывать образовательные программы на основе использования дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения.

12 .2. Общеобразовательным организациям, расположенным на территории Калининградской области (за исключением общеобразовательных организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с круглосуточным пребыванием), с 08 ноября 2021 года до 15 ноября 2021 года реализовывать образовательные программы на основе использования дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения - для обучающихся 5-11 классов.".

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Калининградской области:

1) от 25 октября 2021 года № 705 "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции в Калининградской области, в период нерабочих дней с 28 октября по 07 ноября 2021 года";

2) от 27 октября 2021 года № 714 "О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 25 октября 2021 года № 705".

3. Постановление вступает в силу с 08 ноября 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов







