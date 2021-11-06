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6 ноября 2021 г.

Указ главы Республики Крым от 6 ноября 2021 года № 270-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Дата подписания 6 ноября 2021 г.
Опубликован 6 ноября 2021 г.
Вступает в силу 8 ноября 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым"

Комментарии Российской Газеты

В Крыму для вакцинированных отменили ПЦР-тесты при заселении в отели

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 10-1:

подпункт 10-1.1 изложить в следующей редакции:

"10-1.1. Обеспечить допуск совершеннолетних граждан при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия - 6 месяцев после выздоровления), или справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия - не более 7 дней):

в рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные, на фуд-корты, в караоке-клубы, кальянные, а также на дискотеки, в ночные клубы, концертные и танцевальные залы, в том числе расположенные на территории предприятий общественного питания, и прочие аналогичные организации, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны, фитнес-центры и иные объекты спорта, организации досуга граждан, в том числе кинотеатры (кинозалы), театры, библиотеки, музеи, цирки;

в торговые, торгово-развлекательные центры площадью 300 кв. м и более;

к пешим и автобусным экскурсиям;

запретить в средствах размещения и санаторно-курортных организациях:

бронирование мест для лиц старше 18 лет без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг;

осуществление приема и размещения лиц старше 18 лет без наличия одного из следующих документов:

- сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг;

- сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия - 6 месяцев после выздоровления);

- для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации, - медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательного результата ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее чем за 72 часа".

2. Настоящий Указ вступает в силу с 8 ноября 2021 года.

Глава Республики Крым С.Аксенов



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