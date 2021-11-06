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Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
06.11.2021 16:01
Рубрика: Общество

В Крыму для вакцинированных отменили ПЦР-тесты при заселении в отели

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
С восьмого ноября в Крыму предъявление ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до заселения в место размещения, будет обязательным только для гостей, имеющих подтвержденный документально медотвод от вакцинации против коронавируса. Соответствующие изменения глава РК Сергей Аксенов внес в свой указ о режиме повышенной готовности.

Другим гостям достаточно будет предъявить сертификат или о прохождении вакцинации, или о перенесенном заболевании, либо соответствующий обеим позициям QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг. До восьмого же ноября при поселении в гостиницу, санаторий, пансионат и любое иное легально работающее средство размещения в Крыму у гостя полуострова по-прежнему обязательно потребуют еще и отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, отобранного не ранее чем за 72 часа до вселения.

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
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Ранее министр курортов и туризма РК Вадим Волченко сообщил, что из-за бронирования номеров и заселения исключительно по QR-кодам бронирования на отдых в крымских гостиницах и санаториях снизились на 15-20 процентов.

К примеру, директор "ПетрОтеля" в Евпатории Дмитрий Бойченко в комментарии "РГ" рассказал, что в первые дни после введения жестких ограничительных мер его гостиница лишилась трех четвертей ожидаемых гостей. Во многом из-за обязательного предъявления при заселении помимо QR-кода отрицательного результата ПЦР-теста, отобранного не ранее чем за 72 часа до вселения.

- Даже если сдать ПЦР-тест по приезде, все равно результат будет получен через день-два, - пояснил он. - В итоге люди заехать к нам не могли, а у них уже были оформлены командировки и так далее.

Кроме того, согласно новой редакции указа главы региона, с 8 ноября предъявлять сертификат о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании либо соответствующий обеим позициям QR-код, либо же справку об отрицательном результате ПЦР-теста сроком действия не более 7 дней будет нужно участникам пеших и автобусных экскурсий.

Ранее в Крыму отменили QR-коды при получении муниципальных и госуслуг.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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