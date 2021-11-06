В Крыму для вакцинированных отменили ПЦР-тесты при заселении в отели

Другим гостям достаточно будет предъявить сертификат или о прохождении вакцинации, или о перенесенном заболевании, либо соответствующий обеим позициям QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг. До восьмого же ноября при поселении в гостиницу, санаторий, пансионат и любое иное легально работающее средство размещения в Крыму у гостя полуострова по-прежнему обязательно потребуют еще и отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, отобранного не ранее чем за 72 часа до вселения.

Ранее министр курортов и туризма РК Вадим Волченко сообщил, что из-за бронирования номеров и заселения исключительно по QR-кодам бронирования на отдых в крымских гостиницах и санаториях снизились на 15-20 процентов.

К примеру, директор "ПетрОтеля" в Евпатории Дмитрий Бойченко в комментарии "РГ" рассказал, что в первые дни после введения жестких ограничительных мер его гостиница лишилась трех четвертей ожидаемых гостей. Во многом из-за обязательного предъявления при заселении помимо QR-кода отрицательного результата ПЦР-теста, отобранного не ранее чем за 72 часа до вселения.

- Даже если сдать ПЦР-тест по приезде, все равно результат будет получен через день-два, - пояснил он. - В итоге люди заехать к нам не могли, а у них уже были оформлены командировки и так далее.

Кроме того, согласно новой редакции указа главы региона, с 8 ноября предъявлять сертификат о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании либо соответствующий обеим позициям QR-код, либо же справку об отрицательном результате ПЦР-теста сроком действия не более 7 дней будет нужно участникам пеших и автобусных экскурсий.

Ранее в Крыму отменили QR-коды при получении муниципальных и госуслуг.