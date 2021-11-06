Лукашенко: Врачи должны стать локомотивом по зарплатам среди бюджетников

Комплекс социальных вопросов остается основной доминантой тем во время рабочих поездок Александра Лукашенко по регионам Беларуси, констатируют местные обозреватели. Вот и во время посещения в субботу городской больницы в Орше президент заявил, что именно врачи должны стать локомотивом по зарплатам среди бюджетников, а за ними будет подтянута зарплата и учителей.

За счет "ковидных" надбавок, уточнил глава государства, которого цитирует его сайт, уже удалось повысить заработную плату медперсоналу. Уровень зарплаты в две тысячи белорусских рублей "для врачей надо сохранить". "Будем и учителей подтягивать. Не может быть страны без врача и учителя. Это наша настоящая интеллигенция", - подчеркнул Лукашенко.

Заострил внимание глава государства и на проблеме трудовой миграции медицинских кадров. Он напомнил, в частности, что в целом по стране не хватает анестезиологов. Некоторые специалисты, получив бесплатное образование, уезжают работать за границу, а это достаточно редкая специальность. По мнению президента, следует найти решение данной проблемы.

"Ты за бесплатно подготовил анестезиологов-реаниматологов, а они нам рукой махнули и поехали зарабатывать. Здесь есть проблема, и ты мне должен внести в новом году предложение, вплоть до драконовских методов", - поставил глава государства задачу министру здравоохранения.

Эту тему Лукашенко затронул и на встрече с медперсоналом больницы. Он отметил, что в Орше нет нехватки медицинских кадров, как доложил ему главврач центральной поликлиники. "А там, где есть проблемы, мы договорились с министром принять в будущем году соответствующее решение. Как бы непопулярно это ни звучало, - сказал президент. - Мы никого не будем держать: отработал, заплатил нужное - езжай".

Вспомнил президент и события прошлого года. Среди медицинского персонала, считает он, конечно, всегда могут быть люди, имеющие другую точку зрения. И во время совещания или обсуждения тех или иных проектов хочется слышать от чиновников разные мнения, пояснил президент свою позицию.

"Мнения сталкиваются, вырабатываем какое-то правильное решение. Везде конкуренция должна быть, я за это. Но только не надо нарушать закон. Если мы в обществе сейчас не остановим это нарушение закона, наши дети будут лбами сталкиваться, как на Западе. Почему они нас все время шатают: им на Западе не нравится наша действительность. А нам нужна стабильность", - резюмировал Лукашенко.

Ответил белорусский лидер на встрече с коллективом больницы и на вопрос, откуда постоянно черпает силы и энергию. "Для нас очень важно жить нормальной жизнью. Я убежден в этом", - подчеркнул он и привел в пример сегодняшний день. По словам президента, он по привычке встал в 5.45, а в 6 часов утра уже рубил дрова. Вечером у него запланирована баня. "Обычный образ жизни. Вот это главное", - сообщил глава государства и посоветовал не допускать лишних переживаний.