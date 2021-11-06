МВД прокомментировало задержание напавших на мужчину в Новой Москве

МВД дало официальный комментарий по задержанию нескольких мужчин, устроивших драку в Новой Москве. По словам представителя полиции, инцидент был выявлен по камерам видеонаблюдения. Менее суток потребовалось сотрудникам полиции, чтобы установить всех участников драки.

По этому факту задержаны четыре человека. Все четверо задержанных - уроженцы одного из государств Закавказья, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в МВД.

Напомним, что, по данным СК, в четверг несколько человек вблизи жилых домов на Нововатутинском проспекте в Новой Москве напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок, и избили их. Кроме того, своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью маленького ребенка. В прокуратуре Москвы сообщили, что мальчику 4 года. По словам его отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у другого был предмет, похожий на нож. В правоохранительных органах отметили, что причиной нападения мог послужить словесный конфликт, сообщает ТАСС. Изначально после нападения на потерпевших было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но потом председатель СК РФ Александр Быстрыкин распорядился переквалифицировать его на более тяжкую статью "Покушение на убийство".

Все фигуранты дела задержаны. Но все отрицают вину в покушении на убийство. Более того, они утверждают, что конфликт был спровоцирован именно пострадавшими. По словам адвокатов, в СМИ опубликована только часть видеоматериалов, которая указывает на вину обвиняемых.

Глава СК считает, что отсмотр других видеозаписей точно поставит точку в этом вопросе. Он поручил проверить факты, распространяемые в СМИ, о том, что до нападения на мужчину эти же фигуранты устроили массовую драку в торговом центре, а также проверить подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений. Председатель Следственного комитета дал поручение руководству ГСУ по Москве ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. По его поручению дальнейший ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.