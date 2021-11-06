В Москве задержан четвертый подозреваемый в нападении на отца с ребенком.

Сотрудниками полиции установлено местонахождение четвертого участника конфликта, произошедшего в микрорайоне Новые Ватутинки. Им оказался мужчина 2002 года рождения. Он доставлен в территориальное подразделение органа внутренних дел, рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы начали проверку по факту нападения на двух жителей столицы, один из которых находился на улице с ребенком.

Изначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка переквалифицировать действия злоумышленников на более тяжкую статью - покушение на убийство. Также он поручил следствию ходатайствовать об аресте задержанных.

Полиция уже допросила потерпевших. Они рассказали, что один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у другого был предмет, похожий на нож.