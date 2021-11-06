В Севастополе не будут продлевать нерабочие дни

С 8 ноября в Севастополе закончится период нерабочих дней. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

По его словам, в этот день в городе снова начнут работать общеобразовательные учреждения - школы и детские сады.

При это в Севастополе сохранятся ранее введенные губернатором антиковидные ограничения.

Напомним, в начале ноября власти Севастополя свернули блокпосты на въездах в город, которые заработали утром 30 октября.

В этот период на авто в Севастополь можно было попасть, предъявив QR-коды или медицинской справки о вакцинации от COVID-19 либо перенесенном заболевании.

Ранее о непродлении нерабочих дней заявил глава Крыма Сергей Аксенов.